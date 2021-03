भारत ने जमैका को भेजी Covid-19 वैक्सीन, क्रिस गेल ने की पीएम मोदी की तारीफ

यूनिवर्स बॉस' के नाम से मशहूर क्रिस गेल ने कैरेबियाई देशों में कोरोना वैक्सीन की खेप भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है. साथ ही उन्होंने भारत की जनता का भी शुक्रिया अदा किया है. भारत कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम में अहम भूमिका निभा रहा है और ‘वैक्सीन मैत्री’ अभियान के तहत स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पहुंचाने में जुटा है.

भारत ने इस अभियान के अंतर्गत अनेक देशों जैसे भूटान, मालदीव, मॉरीशस, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका को भी अपने देश में बनी कोरोना वैक्सीन भेजी है. अब कोरोना वैक्सीन की खेप कैरिबियाई देश जमैका भी पहुंच गई है.

क्रिस गेल ने एक वीडियो में कहा, 'भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जमैका को कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंचाई. बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं जल्द ही आप सबों से मिलने आ रहा हूं.'

Legendary Jamaican & WI Cricketer @henrygayle thanks PM @narendramodi, the People and Government of #India for the gift of #MadeInIndia Vaccine to #Jamaica#VaccineMaitri @PMOIndia @DrSJaishankar @MEAIndia @IndianDiplomacy pic.twitter.com/fLBbhF5zTY