चौथा टी20: 'करो या मरो' के मैच में भारत ने कर दिखाया, इंग्लैंड को 8 रनों से हराया

भारत ने इंग्लैंड को टी-20 सीरीज के चौथे मैच में 8 रनों से हरा दिया है. भारत की इस जीत के साथ पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. भारत ने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाए. जवाब में इंग्लैंड की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 177 रन ही बना सकी. भारत के लिए शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके. हार्दिक पंड्या और चाहर ने 2-2 विकेट अपने नाम किए.

इससे पहले सूर्यकुमार यादव के अर्धशतक से भारत ने आठ विकेट पर 185 रन बनाए. ईशान किशन के चोटिल होने से टीम में जगह बनाने वाले सूर्यकुमार ने विवादास्पद तरीके से आउट दिए जाने से पहले 31 गेंदों पर 57 रन बनाए जिसमें छह चौके और तीन छक्के शामिल हैं.

उनके अलावा श्रेयस अय्यर (18 गेंदों पर 37 रन, पांच चौके, एक छक्का) और ऋषभ पंत (23 गेंदों पर 30 रन, चार चौके) ने उपयोगी योगदान दिया. इंग्लैंड की तरफ से आर्चर सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 33 रन देकर चार विकेट लिए.

भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने पर रोहित शर्मा ने आदिल राशिद की मैच की पहली गेंद लॉग ऑफ पर छक्के के लिए भेजी. उन्होंने इस बीच टी20 क्रिकेट में 9000 रन भी पूरे किए लेकिन उनकी पारी लंबी नहीं खिंची.

आर्चर की धीमी लेग कटर पर उन्होंने वापस गेंदबाज को आसान कैच दे दिया. उनकी जगह लेने के लिए उतरे सूर्यकुमार ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहली गेंद ही छक्के के लिए भेजी. वहीं, दूसरे छोर से केएल राहुल (17 गेंदों पर 14) और कप्तान विराट कोहली (एक) के लगातार ओवरों में आउट होने से भारत का स्कोर तीन विकेट पर 70 रन हो गया.

