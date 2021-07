बोपन्ना ने AITA पर लगाया खिलाड़ियों को गुमराह करने का आरोप, जानिए क्या है पूरा मामला

डबल्स टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने दिविज शरण के साथ टोक्यो ओलंपिक के लिए कट हासिल करने में विफल रहने के बाद अखिल भारतीय टेनिस संघ (AITA) पर निशाना साधा है. बोपन्ना ने ट्वीट कर AITA पर सभी को गुमराह करने का आरोप लगाया कि उसने सुमित नागल के साथ उनकी जोड़ी बनाकर कहा कि क्वालिफिकेशन हासिल का मौका है. ओलंपिक में टेनिस के मुकाबले 24 जुलाई से शुरू होंगे.

बोपन्ना के ट्वीट पर सानिया ने भी प्रतिक्रिया देते हुए एआईटीए पर निशाना साधा था. एआईटीए ने बोपन्ना पर पलटवार करते हुए कहा कि उसने केवल उनकी मदद करने की कोशिश की क्योंकि वह अपने दम पर क्वालिफाई करने में नाकाम रहे थे. एआईटीए ने टोक्यो खेलों में पुरुष युगल स्पर्धा के लिए पहले बोपन्ना और शरण के नाम की नामांकन की घोषणा की थी.

बोपन्ना (विश्व रैंकिंग 38) और शरण ( विश्व रैंकिंग 75) की संयुक्त रैंकिंग 113वीं है, जो क्वालिफिकेशन हासिल करने में नाकाम रही. अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आईटीएफ) के अनुसार 16 जुलाई की समय सीमा से कुछ दिन पहले यह जोड़ी विकल्प की सूची में पांचवें स्थान पर थी.

नागल ने इसके बाद पुरुष एकल के लिए क्वालिफाई कर लिया. कोविड-19 महामारी के कारण ओलंपिक में टेनिस में युगल मुकाबलों को उन खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिन्होंने एकल के लिए क्वालिफाई किया है. एआईटीए ने इसके बाद पुरुष युगल में नागल के साथ बोपन्ना की जोड़ी बना दी.

AITA just confirmed that despite receiving the message from ITF, the entry of Sumit & me cannot be considered. Why did they still mislead everyone that Sumit Nagal & myself still had a chance and mislead everyone. Thank you AITA for clarification for exactly what I said. 👏👏👏. pic.twitter.com/uNou5Q26P7

बोपन्ना ने ट्वीट किया, ‘आईटीएफ ने कभी भी सुमित नागल और मेरे लिए जोड़ी को स्वीकार नहीं किया. आईटीएफ स्पष्ट था कि नामांकन की समय सीमा (22 जून) के बाद चोट/बीमारी के बिना किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं थी. एआईटीए ने खिलाड़ियों, सरकार, मीडिया और बाकी सभी को यह कहकर गुमराह किया है कि हमारे पास अभी भी मौका है.’

एआईटीए महासचिव अनिल धूपर ने कहा कि उन्होंने नामांकन बदलने के लिए आईटीएफ से संपर्क किया. धूपर ने पीटीआई से कहा, ‘हमने आईटीएफ को लिखा था कि हम नामांकन बदलना चाहते हैं और अब नागल के साथ बोपन्ना की जोड़ी बनाना चाहते हैं, इसलिए कृपया हमें सलाह दें कि कैसे आगे बढ़ना है. उन्होंने हमें इसका जवाब दिया कि नामांकन को केवल चोट और बीमारी या किसी विशेष परिस्थिति में ही बदले जा सकते हैं.’

उन्होंने सवाल किया, ‘ऐसे में किसी को गुमराह करने का सवाल ही कहां है. हमें ऐसा कर के क्या फायदा होगा? सच तो यह है कि बोपन्ना की रैंकिंग क्वालिफिकेशन के लिहाज से काफी अच्छी नहीं थी. हमने केवल उनकी मदद करने की कोशिश की, ताकि वह खेलों में प्रतिस्पर्धा कर सके. उन्होंने अपने दम पर क्वालिफाई क्यों नहीं किया?’

बोपन्ना के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए सानिया मिर्जा ने कहा, ‘क्या ? अगर यह सच है तो यह बिल्कुल हास्यास्पद और शर्मनाक है. इसका मतलब यह भी है कि हमने मिश्रित युगल में पदक के एक अच्छे मौके को गंवा दिया. अगर आप और मैं योजना के अनुसार खेलते मौका बन सकता था। हम दोनों को बताया गया कि आपके और सुमित के नाम दिए गए हैं.’

Whaaattt???If this is true then it's absolutely ridiculous and shameful..by this it also means that we have sacrificed a very good shot at a medal in the mixed doubles if you and I would have played as planned. We were both told that you and sumit's names hav been given .. https://t.co/h3fGkK0im8