टोक्यो ओलंपिक में खेल सकेंगे सुमित नागल, युकी चोट के कारण बाहर

भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल टोक्यो ओलंपिक के पुरुष एकल वर्ग में खेल सकेंगे. आईटीएफ ने एआईटीए को इसकी पुष्टि की. नागल की 14 जून को रैंकिंग 144 थी, जो टोक्यो ओलंपिक में सीधे प्रवेश का आधार थी. प्रजनेश गुणेश्वरन रैंकिंग में 148वें स्थान पर होने के कारण टोक्यो का टिकट नहीं कटा सके.

टेनिस में प्रविष्टियां स्वीकार करने की समय सीमा कुछ घंटे बाद समाप्त हो रही है. कड़े प्रोटोकॉल और कोरोना संक्रमण के डर से कई खिलाड़ियों ने ओलंपिक से नाम वापिस ले लिया है.

एआईटीए के एक अधिकारी ने कहा, ‘हमें आईटीएफ से मेल मिला है कि सुमित खेल सकते हैं. उनका ब्योरा मांगा है. हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है.’

