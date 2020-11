IND vs AUS: टीम इंडिया के खिलाफ खास जर्सी में उतरेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम

क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के देशज निवासियों के योगदान को सम्मान देने के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज में खास तौर पर डिजाइन की गई देशज जर्सी पहनेगी.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को डिजाइन का अनावरण किया, जो निर्माता एसिक्स और दो देशज महिलाओं आंटी फियोना क्लार्क और कर्टनी हाजेन ने तैयार किया है.

क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू ने कहा, ‘क्लार्क दिवंगत क्रिकेटर ‘मास्किटो’ कजेंस की वंशज हैं, जो 1868 में इंग्लैंड का दौरान करने वाली टीम में देशज खिलाड़ी थे.’

यह डिजाइन देशज मूल के पूर्व, वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों को समर्पित है. ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने भी इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में ऐसी जर्सी पहनी थी.

