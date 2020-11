IPL: चैम्पियन रोहित बोले- मैं उन कप्तानों में नहीं हूं जो खिलाड़ियों के पीछे पड़ा रहे

मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान रोहित शर्मा ने 5वीं बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का खिताब जीतने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि जीत की आदत बनाए रखना महत्वपूर्ण था, जिसमें उनकी टीम सफल रही.

मुंबई ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 5 विकेट से हराकर पिछले 8 साल में 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता और रोहित ने कहा कि पूरे सीजन में वह टीम के प्रदर्शन से खुश हैं.

रोहित ने कहा, ‘जिस तरह से पूरे सत्र में हमारी टीम ने प्रदर्शन किया उससे मैं बहुत खुश हूं. मैंने टूर्नामेंट के शुरू में कहा था कि हमें जीत की आदत बनाए रखने की जरूरत है. हम इससे अधिक की उम्मीद नहीं कर सकते थे. हमने पहली गेंद से अपने प्रयास शुरू किए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. सहयोगी स्टाफ को भी बहुत श्रेय जाता है.’

Happy that we gave people something to cheer for: @mipaltan' five-time IPL winning captain @ImRo45 👏🙌🏆#Dream11IPL #Final #MIvDC pic.twitter.com/l8aUTvtLaa