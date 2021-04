IPL: दिल्ली के खेमे में खलबली मचाकर इस गेंदबाज ने मनाया वापसी का जश्न

राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन का अपना पहला मैच खेलते हुए गजब की गेंदबाजी की. उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में 4 ओवरों में 15 रन देकर तीन विकेट निकाले. उनादकट ने दिल्ली को शुरुआती झटके दिए. उन्होंने पृथ्वी शॉ, शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे को पवेलियन भेजा.

जयदेव उनादकट ने इस प्रदर्शन से अपने चयन को सही साबित किया. उन्होंने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मैच में टीम में जगह नहीं मिली थी. जयदेव उनादकट को इस मैच में श्रेयस गोपाल की जगह अंतिम ग्यारह में जगह मिली.

उनादकट की आईपीएल में अहमियत 2017 के सीजन के बाद बढ़ी थी. उन्होंने उस सीजन में 12 मैच खेले थे और 24 विकेट चटकाए थे. इस प्रदर्शन का इनाम उन्हें 2018 के ऑक्शन में मिला. राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 11.5 करोड़ रुपये में खरीदा था.

उन्होंने सीजन 2018 में 5 मैच खेले और 11 विकेट लिए. कीमत के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने के कारण राजस्थान ने उन्हें रिलीज कर दिया था. हालांकि फ्रेंचाइजी ने उन्हें 2019 में फिर खरीदा. राजस्थान ने इस बार उन्हें 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा. उनादकट ने 2019 के सीजन में 11 मैच खेले और 10 विकेट लिए. राजस्थान ने इसके बाद उन्हें फिर रिलीज कर दिया, हालांकि बाद में उन्हें तीन करोड़ रुपये में खरीदा गया.

