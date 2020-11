IPL: 5वीं बार चैम्पियन बने मुंबई के महारथी, दिल्ली का पहली बार खिताब जीतने का सपना टूटा

मुंबई इंडियंस (MI) ने एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का खिताब जीत लिया. दुबई में मंगलवार रात आईपीएल के 13वें सीजन के फाइनल में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 5 विकेट से मात दी. मुंबई ने पहले तो दिल्ली को 156/6 रनों पर रोका और फिर 18.4 ओवरों में 5 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य (157 रन) हासिल कर लिया. कप्तान रोहित शर्मा ने नाबाद 68 रनों (51 गेंदें, 5 चौके, 4 छक्के) की जोरदार पारी खेली.

मुंबई इंडियंस लगातार दूसरी बार चैम्पियन बनी. उसने कुल 5वें खिताब पर कब्जा जमाया. मुंबई इससे पहले 2013, 2015, 2017, और 2109 में आईपीएल चैम्पियन रही थी. ये पांचों खिताब उसने रोहित शर्मा की कप्तानी में हासिल किए है. पहली बार फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल्स का खिताब जीतने का सपना अधूरा रहा. दिल्ली ने 13 साल में पहली बार चैम्पियन बनने का मौका गंवा दिया.

157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम का पहला विकेट 45 के स्कोर पर गिरा, जब क्विंटन डिकॉक (20) को मार्कस स्टोइनिस विकेट के पीछ ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया. 90 के स्कोर पर सूर्यकुमार यादव (19) रन आउट हो गए.

अपने 200वें आईपीएल मैच में रोहित शर्मा ने 36 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. इस दौरान उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए 4000 (155 मैच) रन पूरे किए. 137 के स्कोर पर एनरिक नोर्तजे ने रोहित (68 रन) को लौटाया. कीरोन पोलार्ड (9) को कैगिसो रबाडा ने आउट किया. 147 के स्कोर पर चौथा विकेट गिरा. जब एक रन की जरूरत थी तो हार्दिक पंड्या (3 रन) को नोर्तजे ने लौटाया. ईशान किशन 33 रन बनाकर नाबाद रहे, क्रुणाल पंड्या ने एक रन लेकर जीत दिलाई.

मुंबई इंडियंस (MI): 5वीं बार बनी चैम्पियन

2013 फाइनल: मुंबई ने चेन्नई सुपर किंग्स को 23 रनों से हराया

2015 फाइनल: मुंबई ने चेन्नई सुपर किंग्स को 41 रनों से हराया

2017 फाइनल: मुंबई ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट को 1 रन से हराया

2019 फाइनल: मुंबई ने चेन्नई सुपर किंग्स को 1 रन से हराया

2020 फाइनल: मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया

इस तरह मुंबई इंडियंस के नाम सर्वाधिक 5 आईपीएल खिताब हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 3 (2010, 2011, 2018) खिताब जीते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 2 (2012, 2014) खिताब हासिल किए हैं. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)- 2016, डेक्कन चार्जर्स- 2009 और राजस्थान रॉयल्स- 2008 में चैम्पियन बनी थी.

चैम्पियन मुंबई के लिए इतनी इनामी राशि

इस सीजन में आईपीएल विजेता मुंबई इंडियंस टीम को 10 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिली. 2019 में यह राशि 20 करोड़ रुपये थी. सीजन की शुरुआत से पहले ही बीसीसीआई ने प्राइज मनी कम करने का फैसला किया था और कहा था कि टीमों को आईपीएल 2019 की तुलना में आधी राशि मिलेगी. कोरोना वायरस महामारी के चलते यह कटौती की गई. उपविजेता दिल्ली को 6.25 करोड़ की इनामी राशि मिली, जो पिछले साल 12.5 करोड़ था.

दिल्ली कैपिटल्स ने 156/7 रन बनाए थे

श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के अर्धशतकों की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल में सात विकेट पर 156 रन बनाए. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी दिल्ली का स्कोर एक समय तीन विकेट पर 22 रन था, लेकिन इसके बाद अय्यर (50 गेंदों पर नाबाद 65 रन, 6 चौके, 2 छक्के) और पंत (38 गेंदों पर 56 रन, 4 चौके, 2 छक्के) ने चौथे विकेट के लिए 96 रन जोड़कर स्थिति संभाली.

FIFTY!



Third half-century of the season for @ShreyasIyer15. An important knock by the #DelhiCapitals Skipper.



Live - https://t.co/iH4rfdz9gr #Dream11IPL #Final pic.twitter.com/LmYJoRPMc7