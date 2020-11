IPL: रनों की बारिश करने वाले केएल राहुल हुए मालामाल, रबाडा पर भी बरसे पैसे

ट्रेंट बोल्ट की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और रोहित शर्मा की कप्तानी पारी से मुंबई इंडियंस ने अपनी बादशाहत बरकरार रखते हुए दिल्ली कैपिटल्स को पांच विकेट से हराकर पांचवीं बार IPL का खिताब जीता. मुंबई ने पिछले आठ साल में पांचवीं बार ये ट्रॉफी अपने नाम की.

आईपीएल सीजन-13 के फाइनल के बाद खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हुई. किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल इस सीजन सबसे ज्यादा 670 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल करने में सफल रहे. यह पहला सीजन है जब लोकेश राहुल ऑरेंज कैप अपने नाम करने में कामयाब हुए.

लोकेश राहुल को इस सीजन में सबसे ज्यादा 670 रन बनाने के लिए 10 लाख रुपये का चेक मिला. इसके अलावा आईपीएल सीजन 13 में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा पर्पल कैप विजेता बने हैं. रबाडा को 10 लाख रुपये का चेक मिला.

Presenting the Orange Cap and Purple Cap winners of the #Dream11IPL.



Congratulations to @klrahul11 and @KagisoRabada25 👏🔝💪 pic.twitter.com/q0Uzq3imUk