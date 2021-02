गांगुली बोले- मोटेरा डे-नाइट टेस्ट के सारे टिकट बिके, IPL में दर्शकों पर फैसला जल्दी ही

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बताया कि अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले टेस्ट के सारे टिकट बिक चुके हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दर्शकों के प्रवेश पर फैसला जल्दी ही लिया जाएगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच गुलाबी गेंद से टेस्ट दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा पर 24 फरवरी से खेला जाएगा. स्टेडियम की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत दर्शकों को प्रवेश की अनुमति है.

