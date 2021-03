Ind vs Eng: सूर्यकुमार यादव विवादास्पद तरीके से आउट, जानें क्या होता है सॉफ्ट सिग्नल?

टीम इंडिया के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का शानदार आगाज किया है. सूर्यकुमार ने अपनी डेब्यू इनिंग्स में 31 गेंदों पर शानदार 57 रन बनाए. इस ताबड़तोड़ पारी में उन्होंने छह चौके और तीन छक्के जड़े. सूर्यकुमार को सैम कुरेन ने डेविड मलान के हाथों कैच कराया.

दरअसल, सूर्यकुमार 14वें ओवर में सैम कुरेन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डेविड मलान को कैच दे बैठे. हालांकि मलान के कैच पर सवाल भी उठ रहे हैं. रिप्ले में देखा गया कि गेंद जमीन को छू गई थी, लेकिन सॉफ्ट सिग्नल के चलते सूर्यकुमार यादव को थर्ड अंपायर वीरेंदर शर्मा ने आउट करार दिया. रिप्ले में तीसरे अंपायर ये फैसला नहीं कर पाए कि गेंद हाथों में है या वो जमीन पर लगी है.

दरअसल थर्ड अंपायर की मदद मांगने से पहले मैदानी अंपायर ने सूर्यकुमार यादव को सॉफ्ट सिग्नल के तहत आउट दिया था और इसी वजह से थर्ड अंपायर को कैच का सही सबूत ना मिलने के बावजूद सूर्यकुमार को आउट देना पड़ा.

सूर्यकुमार यादव को आउट देने से विराट कोहली काफी नाराज दिखाई दिए. विराट कोहली टीम इंडिया के डग आउट में गुस्से में नजर आए. यही नहीं कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने भी तीसरे अंपायर के फैसले पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि सॉफ्ट सिग्नल के फैसले को हटा देना चाहिए.

थर्ड अंपायर पर भड़के फैन्स

सूर्यकुमार को इस तरह आउट दिए जाने के बाद ट्विटर पर भी फैंस भड़क गए. वे थर्ड अंपायर वीरेंदर शर्मा को जमकर कोसने लगे. सूर्यकुमार के आउट होने के बीच अब ये जानना जरूरी है कि आखिर सॉफ्ट सिग्नल क्या होता है.

#suryakumaryadav was clearly not out

3rd umpire is out of his mind if he can't see this also#INDvENGt20 pic.twitter.com/UedOHV3qnE — Why so serious? (@JokerInGotham00) March 18, 2021

#suryakumar Yadav given out when it was Clearly not out....



Everyone to Umpire : pic.twitter.com/6yf7Db7SLO — UmderTamker (@jhampakjhum) March 18, 2021

What a great inning played by @surya_14kumar and it could be better

There should be penalty on third umpire for this decision.#SuryakumarYadav #blindumpire pic.twitter.com/1f1JgHU2j2 — Ashutosh Agrawal (@iamashu_agrawal) March 18, 2021

दरअसल, जब फील्ड अंपायर क्लोज कैच की सलाह लेने के लिए थर्ड अंपायर की सलाह लेता तो उसे सॉफ्ट सिग्नल भी बताना होता है. फील्ड अंपायर अपना फैसला बताता है और थर्ड अंपायर से ये सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि वह गलत नहीं है.

आईसीसी के नियम बताते हैं कि सॉफ्ट सिग्नल को पलटा भी जा सकता है, जब इसके पूरे सबूत हों कि सॉफ्ट सिग्नल गलत है. सूर्यकुमार के मामले में फील्ड अंपायर का सॉफ्ट सिग्नल आउट था और ऐसे में अगर थर्ड अंपायर पूरी तरह से कंफर्म होते कि गेंद जमीन को छू गई है तो वह नॉट आउट दे सकते थे.

