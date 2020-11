WT20C: मिताली की वेलोसिटी ने पहला मुकाबला 5 विकेट से जीता

बाएं हाथ की स्पिनर एकता बिष्ट की शानदार गेंदबाजी (22 रन देकर 3 विकेट) के बाद दक्षिण अफ्रीका की सुने लूस के 21 गेंदों में नाबाद 37 रनों की मदद से वेलोसिटी ने गत चैम्पियन सुपरनोवाज को महिला टी20 क्रिकेट चैलेंज के पहले मैच में 5 विकेट से हरा दिया.

सुपरनोवाज पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 126 रन ही बना सकी. जवाब में वेलोसिटी ने एक गेंद बाकी रहते 5 विकेट पर 129 रन बनाए. लूस ने 21 गेंदों में 4 चौके और एक छक्के की मदद से 37 रनों की नाबाद पारी खेली और चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई.

What a thriller we’ve witnessed here in Sharjah! 👌#Velocity pull off a 5-wicket over #Supernovas in the opening encounter of #JioWomensT20Challenge 🔝👏👌#SNOvVEL pic.twitter.com/jTB9yVgM1y