बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल कोरोना पॉजिटिव, थाईलैंड में हुईं क्वारनटीन

बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं. साइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलने के लिए थाईलैंड में हैं, जहां अब उन्हें अस्पताल में ही क्वारनटीन कर दिया गया है. कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यह साइना नेहवाल के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि 12 से 17 जनवरी के बीच योनेक्स थाईलैंड ओपन खेला जाएगा. इसके बाद 19 से 24 जनवरी के बीच टोयोटा थाईलैंड ओपन और 27 से 31 जनवरी के बीच बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स खेला जाएगा.

कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग 10 महीनों तक अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर प्रभावित होने के बाद भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल मंगलवार से शुरू होने वाले थाईलैंड ओपर सुपर 1000 टूर्नामेंट से प्रतिस्पर्धी मुकाबले में वापसी करने वाली थीं. सिंधु अक्टूबर से ही इंग्लैंड में ट्रेनिंग कर रही थीं.

इससे पहले बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल बैंकॉक में होने वाले इन टूर्नामेंटों से पहले लगाए गए प्रतिबंधों पर खुश नही थीं. साइना ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत लगाए गए प्रतिबंधों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कई ट्वीट किए थे. 30 साल की इस शटलर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब वह शायद ही इन टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले पाएंगी.

3rd COVID test here in bangkok 😢😢... The tournament starts tomorrow 👍👍 #bangkok #Thailandopen #tournament #badminton pic.twitter.com/Lc5c7YZkQa