लंका में धूम मचाएंगे शाहिद आफरीदी, PAK का ये बल्लेबाज भी LPL में खेलेगा

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद आफरीदी और सरफराज अहमद लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) में गॉल ग्लैडिएटर्स के लिए खेलेंगे, जिसे पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की फ्रेंचाइजी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मालिक ने खरीदा था.

क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने कराची में गॉल ग्लैडिएटर्स की जर्सी का अनवारण करते हुए यह घोषणा की. आफरीदी को टीम का ‘आइकन खिलाड़ी’ चुना गया और पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी ने उमर को ट्विटर पर शुक्रिया कहा.

Proud to be the icon player for Galle Gladiators. I want to thank Nadeem Omar bhai and also congratulate him for being the first franchise owner from Pakistan in the #LPL. I’ll be seeing you all in 🇱🇰#GalleGladiators #SriLankaCricket #IPGGroup #RoaringToGo #LankaPremierLeague