अर्जेंटीना के फुटबॉल फैंस की मेसी से खास अपील- लौट आओ अपने घर!

लियोनेल मेसी के यूरोपीय क्लब बार्सिलोना छोड़ने के फैसले के बाद उनके गृहनगर रोसेरियो के फुटबॉल प्रेमियों की इस स्टार खिलाड़ी के स्वदेश लौटने की उम्मीदें बढ़ गई हैं. मेसी ब्यूनस आयर्स से 300 किलोमीटर उत्तर में स्थित रोसेरियो में जन्मे थे और वहां के निवासियों को उम्मीद है कि यह दिग्गज फुटबॉलर अपनी स्थानीय टीम न्यूवेल ओल्ड ब्वॉयज की तरफ से खेलने के लिए जरूर लौटेगा.

न्यूवेल्स के सैकड़ों प्रशंसकों ने गुरुवार को इसको लेकर एक जुलूस भी निकाला. इनमें से अधिकतर ने न्यूवेल्स की जर्सी पहन रखी थी और उनके हाथ में क्लब का ध्वज था. एक कार के शीशे पर लगे पोस्टर पर मेसी को संबोधित करते हुए लिखा गया था, ‘सभी अर्जेंटीनी आपको मुस्कराते हुए देखना चाहते हैं.’

न्यूवेल्स के प्रशंसक जानते हैं कि वे इस 33 साल के सुपर स्टार को यूरोपीय क्लब मैनचेस्टर सिटी, पेरिस सेंट जर्मेन या इंटर मिलान जैसी करोड़ों डॉलर की पेशकश नहीं कर सकते हैं. माना जा रहा है कि मेसी बार्सिलोना छोड़ने के बाद इनमें से किसी एक क्लब से जुड़ सकते हैं.

8-year-old Leo Messi playing a youth tournament with Newell's Old Boys.



