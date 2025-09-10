भारतीय महिला हॉकी टीम ने साउथ कोरिया को 4-2 से रौंदा, एशिया कप सुपर-4 ग्रुप में हासिल की जीत

भारतीय महिला हॉकी टीम ने बुधवार को एशिया कप के अपने पहले सुपर-4 चरण के मैच में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए कोरिया को 4-2 से हरा दिया. भारत की ओर से वैष्णवी विट्ठल फाल्के (दूसरे मिनट), संगीता कुमारी (33वें मिनट), लालरेमसियामी (40वें मिनट) और रुतुजा दादासो पिसल (59वें मिनट) ने गोल दागे.

वहीं, कोरिया के लिए युजिन किम (33वें और 53वें मिनट) ने गोल किए. भारत का अगला मुकाबला गुरुवार को चीन से होगा. विमेंस हॉकी एशिया कप चीन के हांगझोउ शहर में खेला जा रहा है.

यह भी पढ़ें: 'पंजाब के हौसले को सलाम', मनप्रीत सिंह ने बाढ़ पीड़ितों को समर्पित की भारत की हॉकी एशिया कप जीत

इस मुकाबले में पहले क्वार्टर के पहले ही मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला. जिसे भुनाते हुए वैष्णवी ने शानदार गोल दागा. हाफ टाइम तक भारत 1-0 से आगे रहा. कोरियाई टीम ने भी अटैक किया. लेकिन भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अच्छा डिफेंस दिखाया.

---- समाप्त ----