Virat Kohli, RCB IPL 2022 Play Off: कोहली प्लेऑफ के लिए करेंगे मुंबई का सपोर्ट, स्टेडियम में बैठकर देखेंगे मुकाबला

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम ने शानदार जीत दर्ज की और प्लेऑफ की रेस में मजबूती से बनी हुई है. जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने फिफ्टी लगाई और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया.

इस जीत के बावजूद आरसीबी का नेट रनरेट अभी माइनस में है. प्लेऑफ की 2 टीमें तय हो चुकी हैं. यह दोनों ही आईपीएल की नई टीमें गुजरात टाइटन्स (GT) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) हैं. प्लेऑफ की तीसरी टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) का बनना लगभग तय है.

मुंबई की जीत ही आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचाएगी

ऐसे में अब चौथे नंबर के लिए दिल्ली कैपिटल्स (DC) और बेंगलुरु टीम के बीच तगड़ी जंग देखने को मिल रही है. बेंगलुरु के अभी 16 अंक हैं, जबकि दिल्ली के 14 ही पॉइंट्स हैं. यदि बेंगलुरु को प्लेऑफ में पहुंचना है, तो दिल्ली को अपना बाकी बचा आखिरी मैच हारना होगा. यह मुकाबला मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 21 मई को खेला जाएगा. यही वजह भी है कि कोहली समेत बेंगलुरु टीम अब मुंबई की जीत की दुआ कर रही है.

कोहली मुंबई को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंचेंगे

बेंगलुरु टीम ने गुरुवार को ही गुजरात टाइटन्स (GT) को 8 विकेट से हराया. मैच के बाद आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने कोहली का इंटरव्यू लिया. इसमें कोहली ने कहा, 'मैं पिछले दो दिनों से अपने पैरों को ऊपर और शांत रखने की कोशिश कर रहा हूं. हमारे पास मुंबई के लिए 2 और समर्थक हैं. मेरे हिसाब से सिर्फ 2 नहीं, बल्कि पूरे 25 समर्थक हैं. आप हम सभी को स्टेडियम में भी देख सकते हैं.'

