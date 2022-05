RCB vs GT IPL 2022: किस्मत ने दिया मैक्सवेल का साथ, स्टम्प पर लगी बॉल, पर नहीं गिरी बेल्स, राशिद भी हैरान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में गुरुवार को भी एक शानदार और रोमांचक मैच देखने को मिला. यह मुकाबला विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 'करो या मरो' का था. इसमें आरसीबी ने ही बाजी मार ली. इस मैच में हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन्स (GT) को 8 विकेट से हराया.

मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने ताबड़तोड़ अंदाज में 18 बॉल पर 40 रन जड़ते हुए टीम को मैच जिताया. उनकी इस पारी में उनकी किस्मत का भी बड़ा योगदान रहा है. वह ऐसे कि जब मैक्सवेल क्रीज पर आए थे, तब पहली ही बॉल उनके लेग स्टम्प को छूकर निकल गई थी, जबकि बेल्स नहीं गिरीं. इस वजह से उन्हें जीवनदान मिल गया था.

...इस तरह किस्मत ने दिया मैक्सवेल का साथ

दरअसल, यह आरसीबी की पारी के 15वें ओवर की बात है. गेंदबाजी स्पिनर राशिद खान कर रहे थे. उन्होंने तीसरी बॉल पर आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस (44 रन) को कैच आउट कराया. इसके बाद मैक्सवेल नए बैटर के रूप में आए और अपनी पहली ही बॉल पर चूक गए. राशिद की बॉल मैक्सवेल और उनके बैट के बीच में से निकलते हुए लेग स्टम्प को छूते हुए निकल गई. हालांकि यहां बेल्स थोड़ी हिलीं, लाइट भी जली, लेकिन बेल्स गिरी नहीं.

यह पूरा माजरा देख गेंदबाज राशिद समेत बाकी सब भी हैरान रह गए. मैक्सवेल को पता ही नहीं चला क्या हो गया. राशिद ने जश्न मनाया, लेकिन माजरा समझते ही सिर भी पकड़ लिया. इस पूरे वाकये का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ. फैन्स मैक्सवेल को किस्मतवाला तक कह रहे हैं.

The ball kisses the leg pole but the bails didn't come off.

इसे कहते हैं किस्मत, स्टम्प पर बॉल लगने के बाद भी आउट नहीं हुए मैक्सवेल @Gmaxi_32 वाह... #RCBvsGT #GTvsRCB #GlennMaxwell https://t.co/cJs3QlSeTj