Ashwin DC vs RR IPL 2022: फिफ्टी जड़ने वाले अश्विन का अजीब स्टांस, फैन्स बोले- गिल्ली डंडा स्टाइल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें आमने-सामने आईं, जिसमें ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली टीम ने 8 विकेट से मैच जीत लिया. मुकाबले में राजस्थान टीम के लिए रविचंद्रन अश्विन ने फिफ्टी जड़ी, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके.

इस मैच में ओपनर जोस बटलर का बल्ला नहीं चला था. ऐसे में राजस्थान टीम के कप्तान संजू सैमसन ने स्पिन ऑलराउंडर अश्विन को नंबर-3 पर बैटिंग के लिए भेजा. मौके का फायदा उठाते हुए अश्विन ने शानदार फिफ्टी जड़ दी. यह उनका आईपीएल करियर में पहला अर्धशतक रहा.

अश्विन की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल

इसी मैच में एक समय अश्विन ने मजाकिया अंदाज में अजीब-गरीब स्टांस बनाया. इसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस वजह से वह सुर्खियों में छाए हुए हैं. फैन्स उनके इस स्टांस पर जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा- यह गिल्ली डंडा स्टाइल है.

कुलदीप के ओवर में बनाया अजीब स्टांस

दरअसल, मैच के दौरान एक समय दिल्ली टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ओवर लेकर आए, तब स्ट्राइक पर मौजूद अश्विन मजाकिया अंदाज में अजीब स्टाइल में स्टांस बनाकर खड़े हो गए. वह थोड़ा ज्यादा झुक गए और बैट को लंबा करके पकड़ लिया. ऐसा शायद उन्होंने मजाक में किया या फिर गेंदबाज को ध्यान भटकाने के लिए किया, इसका पता नहीं चला, लेकिन अश्विन इस स्टांस के साथ सोशल मीडिया पर छा गए.

When you are so tall that you need to bow down to play Yorkers😐