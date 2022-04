IPL 2022: अजिंक्य रहाणे की गलती पड़ी भारी, कन्फ्यूजन में छूटा कैच, बाद में बल्ले से भी फेल

आईपाएल 2022 के 14वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच टक्कर है. पुणे के एमसीए स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने है. इस मुुकाबले में मुंबई इंडियंस की बैटिंग के दौरान कोलकाता के फील्डर्स ने खराब फील्डिंग का नजारा पेश किया.

इसी कड़ी में 13वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने तिलक वर्मा का कैच ड्रॉप दिया. वैसे यह कैच विकेटकीपर सैम बिलिंग्स आसानी से पकड़ सकते थे, लेकिन मिस कम्युनिकेशन के चलते मौका छिटक गया. उमेश यादव की शॉर्ट गेंद को तिलक वर्मा ठीक से खेल नहीं पाए और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में खड़ी हो गई.

बिलिंग्स कैच पकड़ने के लिए दौड़ते हैं. इसी समय रहाणे भी बैकवर्ड प्वाइंट से कैच लेने के लिए भागते हैं. आखिरकार हां-ना के चक्कर में कैच छूट जाता है. रहाणे द्वारा तिलक वर्मा का कैच छोड़ना कोलकाता नाइट राइडर्स को काफी भारी पड़ा. इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए तिलक वर्मा ने नाबाद 38 रनों की पारी खेल दी. वर्मा ने अपनी पारी में तीन चौके और दो छक्के उड़ाए.

Rahane Dropped The Catch Of T. Verma On Umesh Yadav's Bowling 🥺



