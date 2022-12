Morocco FIFA World Cup 2022: मोरक्को की जीत का महाजश्न, सड़कों पर नाचे लोग, शकीरा-इमरान खान का रिएक्शन वायरल

कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप 2022 अपने अंतिम दौर में है. क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मोरक्को ने पुर्तगाल को मात दी और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली. मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अरब-अफ्रीकी टीम बनी है, यह मौका ऐतिहासिक है और इसका जश्न भी यादगार मनाया जा रहा है. क्वार्टर फाइनल मैच के बाद मोरक्को के अलग-अलग शहरों में जमकर जश्न मनाया गया और लोग सड़कों पर उतर आए.



मोरक्को के कासाब्लांका शहर में हज़ारों की संख्या में हुजूम सड़कों पर उतर आया और अपने देश की जीत का जश्न मनाया. यहां लोगों ने सड़क पर डांस किया, खूब धूम मचाई. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि देश में ऐसा नज़ारा पहली बार ही देखने को मिला है. जो फैन कतर नहीं जा पाए, वह मोरक्को में यहां के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस जश्न में शामिल हुए.



सिर्फ मोरक्को ही नहीं बल्कि कतर, सऊदी अरब समेत अन्य अरब देशों में भी इस जीत का जश्न मनाया गया. बता दें कि स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम को मोरक्को ने 1-0 से मात दी और उसे वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया. मोरक्को की तरफ से यूसुफ एन नेसरी ने 42वें मिनट में गोल दागा, यही निर्णायक साबित हुआ.



शकीरा, इमरान खान का मैसेज...

मोरक्को पहला अफ्रीकी देश है जो सेमीफाइनल में पहुंचा है, ऐसे में जश्न खूब मन रहा है. फेमस सिंगर शकीरा ने भी मोरक्को की जीत का जश्न मनाया और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि This Time For Africa, शकीरा का यह ट्वीट वायरल हो गया. बता दें कि शकीरा ने फीफा वर्ल्ड कप का एक थीम सॉन्ग गाया था, जिसमें यह लिरिक्स थे.



पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी मोरक्को की जीत पर ट्वीट किया. इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि पुर्तगाल को हराकर फ़ुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए मोरक्को को बधाई. पहली बार अरब, अफ़्रीकी और मुस्लिम देश की कोई टीम विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची है. उन्हें इसके लिए और आगे के मैचों के लिए बधाई

Congratulations to Morocco on their victory over Portugal to reach the Football World Cup semi finals. First time an Arab, African & a Muslim team has reached a FIFA World Cup semi final. Wishing them success in the semi final & beyond.