FIFA World Cup 2022: .... तो इस बार लियोनेल मेसी जिताएंगे वर्ल्ड कप? अर्जेंटीना के लिए बन रहा अजब संयोग

Lionel Messi FIFA World Cup 2022: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 अब प्री-क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर रहा है. इस बार डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील, इंग्लैंड और स्पेन जैसी टीमें खिताब की दावेदार मानी जा रही हैं. मगर इसी बीच लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना टीम के लिए एक अजब संयोग बनता दिख रहा है.

यदि यह संयोग सच होता है, तो इस बार मेसी की टीम तीसरी बार खिताब जीत सकती है. मेसी के साथ यह अजब संयोग पेनल्टी को लेकर बना है. दरअसल, अर्जेंटीना ने इस वर्ल्ड कप में अपने ग्रुप-सी में आखिरी मैच पोलैंड के खिलाफ खेला, जिसमें 2-0 से जीत दर्ज की.

इस तरह पेनल्टी को लेकर बन रहा अजब संयोग

इसी तीसरे मैच में लियोनेल मेसी को पेनल्टी का एक मौका मिला था, लेकिन वह इसे गोल में तब्दील करने से चूक गए. मेसी इस बार के स्टार खिलाड़ियों में से एक हैं. साथ ही अपनी टीम के सबसे अनुभवी और स्टार प्लेयर हैं. कुछ इसी तरह अर्जेंटीना का सफर 1978 और 1986 के वर्ल्ड कप में रहा था.

उस वक्त भी इस टीम के तीसरे मैच में दो स्टार खिलाड़ी मारियो केम्पस (1978) और डिएगो माराडोना (1986) पेनल्टी में गोल करने से चूक गए थे. इसके बाद तब (1978, 1986 ) अर्जेंटीना ने खिताब पर कब्जा जमाया था. इस बार भी तीसरे मैच में मेसी पेनल्टी में गोल दागने से चूके हैं.

अर्जेंटीना के लिए बना ये अजब संयोग

1978: मारियो केम्पस तीसरे मैच में पेनल्टी चूके - फाइनल में अर्जेंटीना चैम्पियन रहा

1986: माराडोना तीसरे मैच में पेनल्टी से गोल चूके - फाइनल में अर्जेंटीना चैम्पियन रहा

2022: लियोनेल मेसी तीसरे मैच में पेनल्टी चूके - अर्जेंटीना टीम का सफर जारी है

Despite the penalty miss, Lionel Messi impressed for Argentina:



98 touches

1 big chance created

5 key passes

60/71 accurate passes

4/6 successful dribbles

7 shots/4 on target (1.21 total xG)

8.2 Sofascore rating



He is the goat. With no doubts.