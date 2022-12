Lionel Messi: लियोनेल मेसी का पहना हुआ काला कपड़ा खरीदना चाहता है ये वकील, कीमत कर देगी हैरान!

फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीतने के बाद अर्जेंटीना की टीम अपने मुल्क लौट गई. कप्तान लियोनेल मेसी अब अपने घर पहुंच गए हैं और परिवार के साथ जश्न मना रहे हैं. ट्रॉफी लेते वक्त लियोनेल मेसी ने जो काला कपड़ा पहना था, वह काफी सुर्खियों में आया था. अब उस कपड़े के लिए बोली भी लगनी शुरू हो गई है.



ओमान के वकील Ahmed Al Barwani ने लियोनेल मेसी के सामने एक ऑफर रखा है, उन्होंने कहा है कि अघर लियोनेल मेसी वह काला कपड़ा उन्हें दे देते हैं तो वह उसके लिए 1 मिलियन डॉलर चुकाने के लिए तैयार हैं.



Ahmed Al Barwani ने इसको लेकर ट्वीट भी किया और लियोनेल मेसी को पूरी दुनिया के सामने यह ऑफर दिया. बता दें कि कतर में 18 दिसंबर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला गया था, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को मात दी थी.

صديقي ميسي..

من #سلطنة_عمان أبارك لكم فوزكم بـ #كأس_العالم_قطر_2022



أبهرني الأمير @TamimBinHamad وهو يُلبسك #البشت_العربي ،رمز الشهامة والحكمة.#ميسي

أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك #البشت#Messi𓃵

I'm offering you a million $ to give me that bisht@TeamMessi pic.twitter.com/45BlVdl6Fh