FIFA World Cup France vs Poland: किलियन एम्बाप्पे और ओलिवियर जिरूड ने दिखाया दम, पोलैंड को हराकर डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस क्वार्टर फाइनल में

FIFA World Cup France vs Poland: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में रविवार रात प्री-क्वार्टर फाइनल का तीसरा मैच खेला गया. इस मैच में डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस ने शानदार खेल दिखाया और रॉबर्ट लेवानडॉस्की की टीम पोलैंड को 3-1 से करारी शिकस्त दी. इसी के साथ फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है. किलियन एम्बाप्पे ने अब तक वर्ल्ड कप इतिहास में अपने 8 गोल दागे हैं.

इस मैच के हीरो 23 साल के एम्बाप्पे और ओलिवियर जिरूड रहे हैं. एम्बाप्पे ने 2 शानदार गोल दागे, जबकि जिरूड ने एक गोल करते हुए अपनी टीम फ्रांस को सुपर-8 में पहुंचाया. फ्रांस ने पिछली बार खिताब पर कब्जा जमाया था. फ्रांस टीम वर्ल्ड कप के इतिहास में 9वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची है.

मैच में गोल इस तरह हुए

पहला गोल: 44वें मिनट में फ्रांस के लिए जिरूड ने गोल दागा

दूसरा गोल: 74वें मिनट में एम्बाप्पे ने दम दिखाते हुए गोल किया

तीसरा गोल: 90+1वें मिनट में एम्बाप्पे ने अपना दूसरा गोल दागा

चौथा गोल: 90+9वें मिनट में पोलैंड के लेवानडॉस्की ने पेनल्टी से किया

पूरे मैच में फ्रांस टीम ने दबदबा बनाया

प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस की टीम ने शुरुआत से ही पोलैंड के खिलाफ अपना दबदबा कायम रखा था. मैच का पहला हाफ बगैर गोल के ही बराबरी पर खत्म होने जा रहा था कि ठीक एक मिनट पहले यानी 44वें मिनट में ओलिवियर जिरूड ने मैच का पहला गोल दागकर फ्रांस को 1-0 की बढ़त दिलाई थी. यह गोल किलियन एम्बाप्पे ने ही असिस्ट किया था.

इसके बाद मैच के दूसरे हाफ में एक बार फ्रांस ने अपना दमदार खेल दिखाया. इस बार एम्बाप्पे ने असिस्ट ना करते हुए खुद ही गोल दाग दिया और अपनी टीम को 2-0 की लीड दिलाई. एम्बाप्पे ने यह गोल ओस्मान डेम्बेले के असिस्ट पर 74वें मिनट में दागा.

The defending champs march on to the Quarter Finals! 🇫🇷@adidasfootball | #FIFAWorldCup