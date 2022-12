FIFA World Cup 2022: मेसी का सपना, एम्बाप्पे की हैट्रिक और पेनल्टी शूटआउट... फाइनल के रोमांच की पूरी कहानी

अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है. लुसैल स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से पराजित किया.इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप खिताब जीतने का सपना आखिरकार पूरा हो ही गया. अर्जेंटीना ने तीसरी बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. इससे पहले उसने 1978 और 1986 में वर्ल्ड कप टाइटल जीता था. फ्रांस एम्बाप्पे ने मुकाबले में हैट्रिक बनाई लेकिन वह टीम के काम नहीं आई. वहीं लियोनेल मेसी दो गोल दागकर अर्जेंटीनी टीम की जीत के हीरो रहे.

देखा जाए तो फाइनल मुकाबला बेहद नाटकीय तरीके से खत्म हुआ. निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं जिसके बाद मैच 15-15 मिनट के दो एक्सट्रा टाइम में गया जहां लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे ने एक-एक गोल किया. इस तरह से मैच फिर 3-3 से बराबरी पर रहा जिसके चलते पेनल्टी शूटआउट का सहारा लेना पड़ा. पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने दो सेव किए जिसने अर्जेंटीना के जीत के कहानी पूरी कर दी.

ऐसा रहा पेनल्टी शूटआउट:

फ्रांस- किलियन एम्बापे (गोल)

अर्जेंटीना- लियोनेल मेसी (गोल)

फ्रांस- किंग्सले कोमान (मिस)

अर्जेंटीना-पाउलो डायबाला (गोल)

फ्रांस- एयुरेलियन टी. (मिस)

अर्जेंटीना- लिएंड्रो परेडेस (गोल)

फ्रांस- रैंडर कोलो मुआनी (गोल)

अर्जेंटीना- गोंजालो मोंटिएल (गोल)

पहले हाफ में अर्जेंटीना ने नहीं दो कोई चांस

अर्जेंटीना की टीम ने पहले हाफ में ऐसा खेल दिखाया कि फ्रांसीसी खिलाड़ी मुंह ताकते रह गए. खेल के तीसरे ही मिनट में जूलियन अल्वारेज का एक शॉट ऑन टारगेट रहा. हालांकि फ्रांस के गोलकीपर ह्यूगो लॉरिस की तारीफ करनी होगी जिन्होंने शानदार सेव कर गोल को नाकाम किया. फिर खेल के सातवें मिनट में रोड्रिगो डि पॉल के प्रयास को फ्रांस के डिफेंडर ने किसी तरह नाकाम किया.इसके बाद अगले कुछ मिनटों तक दोनों टीमें के खिलाड़ियों के बीच बॉल जीतने की जद्दोजहद जारी रही.

क्लिक करें- 36 साल बाद अर्जेंटीना का सपना पूरा करने वाले लियोनेल मेसी की पूरी कहानी

फ्रांस को 19वें मिनट में रोड्रिगो डी पॉल के फाउल करने के चलते फ्री किक मिली. हालांकि फ्रांस के लिए यह मौका बेकार चला गाया. एंटोनी ग्रीजमैन ने फ्री किक ली जिसपर जिरूड ने हेडर से गोल करने का प्रयास किया, लेकिन बॉल गोलपोस्ट के ऊपर से निकल गई. तीन मिनट बाद यानी कि खेल के 23वें मिनट में वो मोमेंट आया जिसका अर्जेंटीनी फैन्स को इंतजार था. इसके पीछे की वजह कप्तान लियोनेल मेसी थे जो पेनल्टी पर गोल दागने में कामयाब रहे. ओस्माने डेम्बेले पर पेनल्टी एरिया में एंजेल डि मारिया को गिरा दिया था जिसके चलते अर्जेंटीना को यह पेनल्टी मिली थी.

