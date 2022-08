Virat Kohli with Babar Azam: मैच से पहले मिले विराट कोहली और बाबर आजम, फैन्स के बीच माहौल गरमाया

Virat Kohli with Babar Azam: एशिया कप 2022 सीजन का आगाज शनिवार (27 अगस्त) को होना है. इसके अगले दिन यानी 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक टक्कर होनी है. इस मुकाबले का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

मगर इस मैच से पहले ही पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने एकदूसरे से मिलकर समां बांध दिया है. यह दोनों ही स्टार प्लेयर ट्रेनिंग सेशन के दौरान मिले और एकदूसरे का वेलकम किया.

दरअसल, इस बार एशिया कप श्रीलंका की मेजबानी में यूएई में खेला जा रहा है. इसको लेकर सभी टीमें यूएई पहुंच गईं और प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. टीम इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत बाकी टीमें भी ट्रेनिंग में व्यस्त हैं. इसी दौरान भारतीय खिलाड़ियों की एंट्री होती है, तो युजवेंद्र चहल, हार्दिक पंड्या और कोहली समेत बाकी प्लेयर्स को सबसे पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ियों से मिलते दिखाया गया.

कोहली ने राशिद और बाबर से की मुलाकात

इसी कड़ी में कोहली और राशिद खान की भी मुलाकात होती है. वह दोनों हालचाल पूछते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. इसके बाद कोहली की मुलाकात बाबर आजम से होती है. यहां भी यह दोनों प्लेयर हालचाल पूछने जितनी ही बात करते हैं और फिर ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं.

यह वाकया कैमरे में कैद हो गया, जिसे बीसीसीआई ने खुद शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा- गले मिले, मुस्कुराने और वॉर्म-अप के साथ हम एशिया कप की तैयारी करते हैं.

फैन्स बोले- बाबर आजम सदमे में आ गए

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर माहौल गरम हो गया. फैन्स ने मैच से पहले विराट कोहली और बाबर आजम को इस तरह मिलते देखा, तो सोशल मीडिया पर भी समां बंध गया. यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स करने लगे. एक यूजर ने लिखा, 'कोहली साहब से मुलाकात के बाद बाबर आजम सदमे में हैं.'

Virat Kohli shaking hands with such a warmth gesture and Babar Azam in return with a big smile! GOAT meets the GOAT! A single frame of Babar and Virat together based on couple of seconds has brought big smile on the faces of Indo-Pak cricket fans. AsiaCup would be exciting!!