40 मैच और 16 शतक... क्या विराट कोहली जड़ पाएंगे 'महाशतक'? आकाश चोपड़ा की बड़ी भविष्यवाणी

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में लगातार दो मैचों में शतकीय पारियां खेली हैं. कोहली ने रांची वनडे में 135 रन बनाए थे. इसके बाद किंग कोहली के बल्ले से रायपुर वनडे में 102 रन निकले थे. कोहली के वनडे इंटरनेशनल करियर में शतकों की संख्या अब 53 हो चुकी है.

और पढ़ें

विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 84 शतक लगाए हैं. कोहली ने वनडे के अलावा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल में भी शानदार प्रदर्शन किया. कोहली ने टेस्ट में 30 और टी20 इंटरनेशनल में 1 शतक जड़ा. कोहली चूंकि भारतीय टीम के लिए एक ही फॉर्मेट में खेलते हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोहली 100 शतक (महाशतक) के आंकड़े तक पहुंच पाएंगे. इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही ऐसा कर पाए थे. 2027 के वर्ल्ड कप को जोड़ लें तो, कोहली ज्यादा से ज्यादा 40 ओडीआई मैच खेल सकते हैं.

अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली के 100 अंतरराष्ट्रीय शतक पूरे करने की संभावना पर बड़ा बयान दिया है. आकाश के अनुसार किंग कोहली की मौजूदा फॉर्म बेहद शानदार है, लेकिन 100 शतक तक पहुंचना उतना आसान नहीं होगा जितना इस वक्त लग रहा है.

Advertisement

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए वीडियो में कहा, 'बड़ा सवाल यह है कि क्या विराट कोहली 100 शतक बना पाएंगे. वह अभी 16 शतक पीछे हैं. उन्होंने लगातार दो शतक लगाए हैं, तो ऐसा लगता है कि वह लगातार रन बनाते रहेंगे. वर्ल्ड कप के अंत तक वह 35 से 40 मैच और खेल सकते हैं. ऐसे में यह सोचना आसान है कि वह यह आंकड़ा हासिल कर लेंगे. अभी तो हालात ऐसे हैं जैसे वह हर मैच में शतक लगा देंगे.'

...तो उन्हें टेस्ट क्रिकेट में वापसी करनी होगी!

आकाश चोपड़ा ने यह भी चेताया कि यह सफर आसान नहीं होगा. उन्होंने कहा, 'इतना आसान नहीं रहने वाला है. शतक बनाए जा सकते हैं, लेकिन यह बेहद मुश्किल है. अगर विराट कोहली को 100 शतक तक पहुंचना है, तो उन्हें किसी तरह टेस्ट क्रिकेट में वापसी करनी होगी या फिर वर्ल्ड कप के बाद भी खेलना पड़ेगा.'

आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली के करियर के आंकड़ों का हवाला दिया. आकाश ने कहा कि कोहली के 300 से ज्यादा ओडीआई मैचों का इतिहास बताता है कि वह हर पांचवीं या छठी पारी में शतक लगाते हैं, ना कि हर दूसरी इनिंग्स में.

आकाश चोपड़ा कहते हैं, 'फॉर्म ऊपर-नीचे होती है. कई बार ओपनिंग पार्टनरशिप लंबी चलती है और आपको 25वें-28वें ओवर में बल्लेबाजी मिलती है. कई बार ऐसी पिचें होती हैं. जहां तीन-चार विकेट जल्दी गिर जाते हैं. कभी टारगेट सिर्फ 250 का होता है और ओपनर्स काम पूरा कर देते हैं.'

Advertisement

37 साल के विराट कोहली ने हालिया दिनों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने शतकों की रफ्तार बढ़ाई है. ऐसे में क्रिकेट जगत में यह चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि क्या वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 100 इंटरनेशनल शतकों के रिकॉर्ड तक पहुंचकर नया इतिहास रच पाएंगे?

---- समाप्त ----