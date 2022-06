Team India warm-up Match explainer: टीम इंडिया के खिलाफ ही क्यों खेल रहे भारतीय क्रिकेटर, जानिए सभी सवालों के जवाब

भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है. यहां उसे एक टेस्ट, तीन टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलना है. इससे पहले टीम इंडिया 23 जून से इंग्लिश क्लब लिसेस्टरशायर के खिलाफ वॉर्मअप मैच खेल रही है. यह मैच काफी अजीब तरीके से खेला जा रहा है.

इस वॉर्मअप मैच में चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा समेत कुछ प्लेयर टीम इंडिया के खिलाफ ही खेलते नजर आए. यह सभी लिसेस्टर क्लब के लिए खेले. इस अजीबोगरीब मैच में पुजारा ने तो दोनों टीमों (इंडिया और लिसेस्टरशायर) के लिए बैटिंग भी की, जिसने सभी को हैरान कर दिया है.

इन चार खिलाड़ियों के अलावा लिसेस्टरशायर क्लब ने दूसरी पारी में तो हद ही कर दी. उसने अपनी तरफ से भारतीय टीम के साथ गए नेट बॉलर्स को भी खिला लिया. यह बॉलर नवदीप सैनी, आर साई किशोर और कमलेश नागरकोटी रहे. इसने भी फैन्स के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए कि आखिर यह कैसा मैच है, जिसमें खिलाड़ी एकदूसरे की तरफ से खेल रहे हैं. भारतीय क्रिकेटर अपनी टीम के खिलाफ ही खेल रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है माजरा...

क्या ये ऑफिशियल फर्स्ट क्लास मैच है?

फैन्स को बता दें कि यह कोई ऑफिशियल फर्स्ट क्लास मैच नहीं है. यह बात पुजारा ने भी कही है. यही वजह भी है कि कुछ भारतीय खिलाड़ी लिसेस्टरशायर क्लब की तरफ से अपनी ही टीम के खिलाफ खेल रहे हैं. इसकी बड़ी वजह ये भी है कि इससे सभी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, क्योंकि टेस्ट मैच से पहले यही इकलौता वॉर्मअप मैच है.

भारतीय प्लेयर्स का लिसेस्टर से कोई करार हुआ?

क्रिकेट फैन्स के मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि लिसेस्टरक्लब से खेलने के लिए क्या भारतीय खिलाड़ियों ने कोई करार किया है? यहां बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है. यह अनऑफिशियल फर्स्टक्लास मैच है, जो दोनों टीमों की आपसी सहमति से हो रहा है.

☝️ | 𝐊𝐨𝐡𝐥𝐢 (𝟔𝟕), 𝐜 𝐒𝐚𝐤𝐚𝐧𝐝𝐞, 𝐛 𝐁𝐮𝐦𝐫𝐚𝐡.



It's not often you'll see that. Bumrah dismisses Kohli. He's caught at backward point by Sakande. 👐



🇮🇳 276/8, lead by 278.



𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐀𝐌: https://t.co/CodhZh2YtJ👈



🦊 #IndiaTourMatch | #LEIvIND | #TeamIndia pic.twitter.com/wup6wEz5hy