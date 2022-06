Team India warm-up Match: इंग्लैंड में फैन ने उड़ाया इंडियन प्लेयर का मजाक, भड़क गए विराट कोहली, Video

इंडियन क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है. यहां लिसेस्टरशायर क्लब के साथ एक वॉर्मअप मैच खेला जा रहा है. इसी मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ी के साथ फैन्स ने अभद्रता की. मैच के दौरान फैन्स ने भारतीय प्लेयर कमलेश नागरकोटी का मजाक उड़ाया.

यह सब देख पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को गुस्सा आ गया और वह युवा प्लेयर के बचाव में उतर आए. उन्होंने ड्रैसिंग रूम की लॉन से ही झांकते हुए फैन्स को खरी खोटी सुनाई. कोहली ने कहा कि वह यहां आपके लिए नहीं आया है.

नागरकोटी के साथ सेल्फी लेना चाहता था फैन

दरअसल, कमलेश नागरकोटी इंडियन टेस्ट स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं. वह बतौर नेट बॉलर टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर गए हैं. सोशल मीडिया पर कोहली और फैन्स के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में फैन्स को कहते सुना जा सकता है. फैन्स कोहली से कह रहे हैं कि वह तो सिर्फ नागरकोटी से एक सेल्फी की डिमांड कर रहे थे.

कोहली ने दिया बुरा बर्ताव करने वाले फैन को जवाब

फैन्स ने कोहली से कहा कि हमने काफी निवेदन किया, लेकिन नागरकोटी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया. फैन्स ने कोहली से यह भी कहा कि उन्होंने इस मैच के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी ली है. ऐसे में वह प्लेयर्स के साथ सेल्फी लेने के हकदार तो हैं.

Nice gesture from Kohli - during day 2, one of the fan was insulting Nagarkoti and then Virat Kohli asked the fan why you are misbehaving to Nagarkoti as he is here for the match. pic.twitter.com/zsT9vgbluS