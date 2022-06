Team India warm-up Match: चेतेश्वर पुजारा एक ही मैच में भारत के साथ और खिलाफ खेले, 8वें नंबर पर की बल्लेबाजी

Team India warm-up Match: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है. यहां टीम इंडिया इंग्लिश क्रिकेट क्लब लिसेस्टरशायर के खिलाफ पांच दिवसीय वॉर्मअप मैच खेल रही है. मैच में फैन्स को एक अजीब सी बात देखने को मिली. मुकाबले में भारतीय मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा दोनों टीम की तरफ से खेले.

दरअसल, पुजारा ने इस वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया और लिसेस्टरशायर दोनों की तरफ से बैटिंग की. पहली पारी में पुजारा ने लिसेस्टरशायर की तरफ से बैटिंग की और बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे. मोहम्मद शमी ने उन्हें बोल्ड किया था.

पुजारा दूसरी पारी में भी कमाल नहीं दिखा सके

इसके बाद पुजारा दूसरी पारी में भारतीय टीम की तरफ से बैटिंग करने के लिए उतरे, लेकिन फिर भी कोई कमाल नहीं दिखा सके. पुजारा आठवें नंबर पर बैटिंग करने के लिए उतरे थे और 53 बॉल पर 22 रन बनाकर आउट हुए. इस बार साई किशोर ने उन्हें कैच आउट कराया.

कोहली ने दूसरी पारी में लगाई फिफ्टी

वहीं, इसी दूसरी पारी में विराट कोहली टीम इंडिया के लिए 7वें नंबर पर बैटिंग करने उतरे. कोहली से पहले शार्दुल ठाकुर को भेजा गया था. कोहली ने दूसरी पारी में 67 रनों की पारी खेली. जबकि पहली पारी में उन्होंने 33 रन बनाए थे.

𝐏𝐮𝐣𝐚𝐫𝐚 𝐛 𝐒𝐡𝐚𝐦𝐢.



A second wicket for Shami. He dismisses his @BCCI teammate, as Pujara drags on.



Evison joins Kimber (28*).



🦊 LEI 34/2



