IND Fantasy 11 vs ENG 3rd ODI: विराट कोहली को आज फिर मिलेगा मौका, शार्दूल ठाकुर की भी एंट्री? क्या होगी इंडिया-इंग्लैंड की प्लेइंग-11

IND Fantasy 11 vs ENG 3rd ODI: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच सीरीज का आखिरी वनडे मुकाबला आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे अभी 1-1 की बराबरी पर है. मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा.

सीरीज का पहला मैच ओवल में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी. जबकि लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे वनडे में भारत को 100 रनों से हार मिली थी. ऐसे में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव करना चाहेंगे.

यह बदलाव गेंदबाजी में हो सकता है. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर कर, उनकी जगह ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को मौका दिया जा सकता है. साथ ही कप्तान रोहित इस तीसरे वनडे में पूर्व कप्तान विराट कोहली पर विश्वास जताए रख सकते हैं. यानी कोहली को भी तीसरे वनडे में फिर से मौका मिल सकता है.

Snapshots from #TeamIndia's nets session ahead of the third and final ODI against England at Manchester.#ENGvIND pic.twitter.com/twA8AYKUgj