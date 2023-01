India vs Australia Test Series: ऑस्ट्रेलिया सीरीज है असली चुनौती! इन मुश्किलों से नहीं पाया पार तो छूट जाएगा टीम इंडिया का पसीना

India vs Australia Test Series: भारतीय टीम इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज खेल रही है. इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम भी भारत दौरे पर आएगी और फिर दोनों टीमों के बीच 4 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला टेस्ट मैच 9 से 13 फरवरी के बीच नागपुर में खेला जाएगा.

यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिहाज से भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी है. चैम्पियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को यह सीरीज हर हाल में जीतनी होगी. इस सीरीज में भारतीय टीम के सामने कई बड़ी चुनौतियां रहेंगी. इनसे पार पाने में टीम को पसीना भी आ सकता है. आइए जानते हैं क्या बड़ी चुनौतियां रहेंगी...

ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ी चुनौती विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट तलाशना ही रहेगी. कार एक्सीडेंट के बाद पंत का इलाज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में चल रहा है. ऐसे में पंत इस सीरीज से बाहर हैं. बतौर विकेटकीपर इस सीरीज के लिए स्क्वॉड में ईशान किशन और केएस भरत को शामिल किया गया है. केएल राहुल भी विकेटकीपिंग करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ वनडे में ही कीपिंग का मौका मिल रहा है.

ऐसे में रोहित के सामने चुनौती ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन को मौका मिलता है या फिर केएस भरत को शामिल किया जाए. ईशान को मौका मिलता है, तो यह टेस्ट में उनका डेब्यू मैच होगा. जबकि केएस भरत को मौका मिलता है, तो यह उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू मैच रहेगा.

विराट कोहली की फॉर्म

कोहली ने पिछली 10 पारियों से टेस्ट में फिफ्टी नहीं लगाई है. जबकि कोहली ने आखिरी शतक नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था. यानी कोहली तीन साल से टेस्ट में शतक भी नहीं लगा सके हैं. इस दौरान कोहली ने 20 टेस्ट मैच की 38 पारियां खेली हैं. ऐसे में कोहली से उम्मीद है कि वह वनडे और टी20 की तरह टेस्ट में भी अपनी पुरानी फॉर्म हासिल कर लेंगे.

India’s squad for first 2 Tests vs Australia:

Rohit Sharma (C), KL Rahul (vc), Shubman Gill, C Pujara, V Kohli, S Iyer, KS Bharat (wk), Ishan Kishan (wk), R Ashwin, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Ravindra Jadeja, Mohd. Shami, Mohd. Siraj, Umesh Yadav, Jaydev Unadkat, Suryakumar Yadav