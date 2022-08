India vs Pakistan in Asia Cup: एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम पहुंची दुबई, लोग बोले- बहुत गालियां पड़ेंगी

India vs Pakistan in Asia Cup: पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप के लिए दुबई पहुंच गई है. जबकि भारतीय टीम भी रवाना हो गई है. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का पहला मुकाबला भारतीय टीम के खिलाफ होगा. इसके लिए दोनों टीमों ने कमर कस ली है. जबकि फैन्स इस रोमांचक मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

एशिया कप का आगाज 27 अगस्त को होगा. जबकि भारतीय टीम और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 28 अगस्त को खेला जाएगा. यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. इसके बाद टीम इंडिया का मुकाबला 31 अगस्त को क्वालिफायर टीम से होगा.

पीसीबी ने खिलाड़ियों के फोटोज शेयर किए

पाकिस्तान टीम हाल ही में नीदरलैंड दौरे पर थी. जहां तीन वनडे मैचों की सीरीज 3-0 से जीती. अब पाकिस्तान टीम एम्सटर्डम से सीधे दुबई पहुंची है. इसकी जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने दी है. पीसीबी ने खिलाड़ियों के कई सारे फोटो भी शेयर किए हैं. इसमें मोहम्मद रिजवान समेत बाकी खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं.

साथ ही पाकिस्तानी प्लेयर हैदर अली, आसिफ अली, उस्मान कादिर और इफ्तिखार अहमद आज (23 अगस्त) को पाकिस्तान से दुबई के लिए रवाना होंगे. यह चारों खिलाड़ी नीदरलैंड दौरे पर गए अब्दुल्ला शफीक, इमाम-उल-हक, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा और जाहिद महमूद की जगह लेंगे.

कोहली पत्नी अनुष्का के साथ दुबई पहुंचेंगे

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो टीम इंडिया दुबई के लिए रवाना हो गई है. विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ रवाना हुए. जबकि रोहित शर्मा भी एयरपोर्ट पर कैप्चर किए गए. कोहली, रोहित समेत टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों के भी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. हालांकि, बीसीसीआई ने अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है.

वहीं, पीसीबी के ट्वीट पर यूजर्स ने कमेंट्स करते हुए पाकिस्तान टीम को ट्रोल किया. एक यूजर ने लिखा- आप जल्दी आ गए हैं. काफी गालियां पड़ेंगी.

You are early there's a chance kaffi galiyan parhein aj — Zakria (@Zakr1a) August 23, 2022

What Shaheen doing there? Maybe old photo. Pakistan can't even post a new photo 🤣🤣 — Cricket Crazy 🇮🇳 (@CricketCrazy00) August 23, 2022

India is winning the Asia Cup 2022. Wishing a safe picnic for Pakistan in the UAE. 🛍️✈️ — 𝐂𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐊𝐢𝐧𝐠 👑 (@imtheguy07) August 23, 2022

एशिया कप के लिए दोनों देशों की स्क्वॉड

भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, आर. अश्विन, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, आवेश खान.

स्टैंडबाय: श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, दीपक चाहर

पाकिस्तान टीम: बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान, आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, हारिस रउफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहनवाज दहानी, उस्मान कादिर.