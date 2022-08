Shaheen Afridi Rishabh Pant: 'सोच रहा हूं आपकी तरह एक हाथ से छक्का लगाऊं', ऋषभ पंत से मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा

Shaheen Afridi Rishabh Pant: क्रिकेट फैन्स इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यह मैच एशिया कप 2022 के तहत रविवार (28 अगस्त) को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. जबकि एशिया कप का आगाज एक दिन पहले शनिवार को होगा.

इस मुकाबले से पहले प्रैक्टिस के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मुलाकात हुई. दोनों टीम के खिलाड़ी दो-तीन बार मिल चुके हैं. इसी कड़ी में भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत और पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी की भी मुलाकात हुई.

पंत बोले- छक्का लगाने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा

इस मुलाकात के दौरान आफरीदी ने मजाक में कहा कि मैं सोच रहा हूं कि आपकी तरह ही एक हाथ से छक्का लगाऊं. इस पर पंत ने भी मजेदार रिप्लाई दिया. दरअसल, शाहीन आफरीदी इस समय चोटिल हैं और एशिया कप में नहीं खेल रहे हैं. वह टीम के साथ बने हुए हैं और मेडिकल टीम उनका ट्रिटमेंट कर रही है.

शाहीन जब पंत से मिले, तब भी उनके पैर में सपोर्टर बंधा हुआ था. इसको लेकर पंत ने उनका हालचाल भी पूछा. इसी दौरान शाहीन ने कहा, 'यार मैं सोच रहा हूं कि आपकी तरह बस बैटिंग शुरू कर दूं. एक हाथ से छक्के लगाऊं.' इतना सुनकर पंत हंसने लगे और मजाकिया अंदाज में रिप्लाई देते हुए कहा, 'फास्ट बॉलर हो तो एफर्ट लगाना पड़ेगा सर! बेहद जरूरी है.'

