Ind Vs Wi T20: एक सीरीज के मेहमान बने संजू सैमसन-उमरान मलिक, वेस्टइंडीज़ दौरे पर टी-20 टीम से हुए बाहर

इंग्लैंड में वनडे सीरीज़ खेल रही टीम इंडिया को यहां से सीधा वेस्टइंडीज़ जाना है. वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होने वाली पांच मैच टी-20 सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है. विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल जैसे स्टार प्लेयर्स को इस सीरीज़ में आराम दिया गया है. लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, जिन्हें टीम में चुना ही नहीं गया है.



ऐसे खिलाड़ियों में संजू सैमसन, उमरान मलिक जैसे नाम शामिल हैं. दोनों को हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ हुई टी-20 सीरीज़ में चुना गया था, इन्हें खेलने का मौका भी मिला था. लेकिन अब एक सीरीज़ के बाद ही दोनों को ड्रॉप कर दिया गया है.



संजू सैमसन के साथ फिर हुआ धोखा?



आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करने वाले संजू सैमसन को एक बार फिर टीम से ड्रॉप किया गया है. आईपीएल में बढ़िया प्रदर्शन हुआ तो संजू सैमसन को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में नहीं चुना गया था, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ में वह खेले थे. अब एक सीरीज के बाद ही वह फिर बाहर हो गए.

Rohit Sharma (C), I Kishan, KL Rahul*, Suryakumar Yadav, D Hooda, S Iyer, D Karthik, R Pant, H Pandya, R Jadeja, Axar Patel, R Ashwin, R Bishnoi, Kuldeep Yadav*, B Kumar, Avesh Khan, Harshal Patel, Arshdeep Singh.



*Inclusion of KL Rahul & Kuldeep Yadav is subject to fitness.