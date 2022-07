Virat Kohli: 'देख रहा है बिनोद...', विराट कोहली को मिला आराम तो ट्विटर पर ट्रेंड हुआ ‘Dropped’, बने मज़ेदार मीम्स

इंग्लैंड के बाद टीम इंडिया को वेस्टइंडीज़ दौरे पर जाना है, यहां टी-20 और वनडे सीरीज़ होनी है. इसके लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और पूर्व कप्तान विराट कोहली को आराम दिया गया है. इसको लेकर कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, अब जब ऐलान आधिकारिक हुआ तब अलग-अलग तरह के रिएक्शन सामने आए हैं.

टीम इंडिया का ऐलान होते ही सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बना और देखते ही देखते ट्विटर पर ‘Dropped’ टॉप ट्रेंड में आ गया. विराट कोहली इस वक्त खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, हाल ही में उन्हें इंग्लैंड दौरे पर हल्की-सी चोट भी लगी. ऐसे में फैन्स का रिएक्शन आया है क्या ये सच में आराम है या फिर विराट कोहली को टीम से बाहर किया गया है.

विराट कोहली को आराम मिलने के बाद ट्विटर पर कई तरह के मीम्स भी वायरल हुए. एक मीम में विराट कोहली को ये कहते हुए दिखाया गया है कि इसे रेस्ट या अनफिट क्यों बोलते हो, सीधा रिटायरमेंट क्यों नहीं बोल देते हो.

Dekh raha hai na Binod ,ye BCCI fir s virat ko rest de dya #Kohli #WIvIND pic.twitter.com/vFTaqCXSuR July 13, 2022

Virat Kohli is officially dropped from T20 team. Good to see BCCI is learning and not creating another Dhoni who was kept in team despite poor batting blocking place of many youngsters for years. — Rohitswarrior (@Rohitswarrior1) July 14, 2022

कुछ लोगों ने सवाल किया कि विराट कोहली को रेस्ट क्यों दिया गया है. क्या ये सिर्फ रेस्ट है या फिर सीधा ड्रॉप कर दिया गया है. विराट कोहली को ज्यादा से ज्यादा मौके मिलने चाहिए, ताकि वह फॉर्म में वापस आ सकें. इसी तरह के रिएक्शन अलग-अलग ट्विटर अकाउंट्स से देखने को मिले.

Kohli dropped — Disha (@rohit_fan12) July 14, 2022

बता दें कि विराट कोहली एक लंबे समय से फॉर्म में नहीं हैं. पिछले तीन साल से उनके बल्ले से कोई इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं निकली है, जबकि पिछले कुछ मैच में तो वह एक बड़ा स्कोर भी नहीं बना पाए हैं. मौजूदा इंग्लैंड दौरे पर भी विराट कोहली के बल्ले से कोई बड़ा स्कोर नहीं निकला, वह दो टी-20 में कुल 12 रन बना पाए. जबकि वनडे में वह खेल नहीं पाए हैं.

वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय स्क्वॉड:

रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन, केएल राहुल*, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, आर अश्विन, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव*, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह.



*केएल राहुल और कुलदीप यादव का स्क्वॉड में रहना फिटनेस पर निर्भर