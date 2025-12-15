T20 वर्ल्ड कप से भी संजू सैमसन की छुट्टी तय? अभिषेक शर्मा के इस बयान से मिले संकेत

टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के पास केवल 7 मैच और बचे हैं. लेकिन अबतक कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर लंबे समय से बहस जारी है. सबसे बड़ी परेशानी है कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल का फॉर्म में न होना. दोनों ने इस साल अभी तक कोई फिफ्टी नहीं जड़ी है. लेकिन अभिषेक शर्मा काफी आश्वस्त हैं.

अभिषेक शर्मा ने धर्मशाला में भारत की जीत के बाद बहुत स्पष्ट रूप से इन दोनों का समर्थन किया. उन्होंने सबको अनुरोध किया कि सूर्यकुमार और गिल पर भरोसा रखें. अभिषेक ने कहा कि दोनों T20 वर्ल्ड कप में भारत को मैच जिताएंगे. और उसके पहले की सीरीज़ों में भी यही करेंगे. उनके पास इनके साथ वर्षों का साझा क्रिकेट अनुभव है, जो उन्हें विशेष रूप से गिल के खेल को समझने में अधिक आत्म-विश्वास देता है क्योंकि वे एक ही उम्र-ग्रुप क्रिकेट से साथ खेले हैं.

गिल को लेकर क्या बोले अभिषेक

एक प्रसिद्ध कहावत है कि फॉर्म अस्थायी है, लेकिन क्लास स्थायी है. यही बात अभिषेक ने गिल के बारे में कही. उन्होंने गिल को किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी विपक्षी टीम के खिलाफ नियंत्रण लेते हुए देखा है.

अभिषेक ने कहा, 'मुझ पर भरोसा करो कि ये दोनों (सूर्या और गिल) हमें T20 वर्ल्ड कप में और उससे पहले की सीरीज़ों में मैच जिताएंगे. मैं उनके साथ इतने लंबे समय से खेल रहा हूं, खासकर शुभमन के साथ. तो मैं जानता हूं कि कौन सा मैच वह (गिल) जीत सकता है, किस परिस्थिति में, चाहे टीम कोई भी हो.

सूर्यकुमार यादव इस साल T20Is में लगभग 201 रन ही बना पाए हैं (19 मैचों में). इस दौरान उके बल्ले से एक भी फिफ्टी नहीं आई है. जबकि शुभमन गिल ने भी 14 मैचों में सिर्फ लगभग 263 रन बनाए हैं और कोई अर्धशतकीय पारी नहीं है.

तो संजू की छुट्टी तय

अभिषेक के इस बयान को अगर देखें तो यह समझा जा सकता है कि टीम मैनेजमेंट अब भी शुभमन गिल को लेकर ज्यादा आश्वस्त है. ऐसे में संजू सैमसन को वर्ल्ड कप टीम में भी बेंच पर ही बैठना पड़ सकता है. यानी कोच गंभीर अभी गिल को और मौके दे सकते हैं.

