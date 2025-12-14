scorecardresearch
 
IND vs SA: 1000 रन और विकेटों का शतक... हार्दिक पंड्या T20 में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी

हार्दिक पांड्या ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन और 100 से ज्यादा विकेट पूरे कर इतिहास रच दिया है. वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज और भारत के तीसरे 100 टी20I विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं.

हार्दिक पंड्या ने टी20 में बनाया एक खास रिकॉर्ड (Photo: ITG)
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मैच धर्मशाला में खेला गया. इस मुकाबले में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. हार्दिक अब पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन बनाने और 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं. यह रिकॉर्ड उन्हें न सिर्फ भारत बल्कि विश्व क्रिकेट में एक खास मुकाम दिलाता है.

अब तक यह कारनामा सिर्फ स्पिन ऑलराउंडरों ने ही हासिल किया था. बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1000+ रन और 100+ विकेट का डबल पूरा कर चुके हैं. हार्दिक पंड्या इन तीनों के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं, लेकिन तेज गेंदबाजों में वह इस सूची में अकेले हैं.

100 टी20 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय

इसके साथ ही हार्दिक पंड्या भारत के लिए 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले तीसरे पुरुष गेंदबाज भी बन गए हैं. उनसे पहले यह उपलब्धि सिर्फ अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने हासिल की थी. अर्शदीप सिंह के नाम 112 विकेट हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 101 विकेट पूरे किए हैं.

हार्दिक पंड्या की यह उपलब्धि उनकी ऑलराउंड क्षमता को दर्शाती है. वह निचले क्रम में तेज रन बनाने की काबिलियत रखते हैं और जरूरत पड़ने पर टीम के लिए अहम विकेट भी निकालते हैं. 

100 छक्के भी पूरे किए

इस सीरीज के पहले मैच में हार्दिक पंड्या ने टी20 में अपने 100 छक्के भी पूरे किए थे. वो रोहित-कोहली के क्लब में शामिल हुए थे. भारत के लिए टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के पास है. उन्होंने 205 छक्के लगाए हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर सूर्या आते हैं जिन्होंने 155 छक्के लगाए हैं. विराट कोहली 124 छक्के लगा चुके हैं. अब इस लिस्ट में अगला नंबर हार्दिक का है. जिनके नाम 100 से ज्यादा छक्के हैं. केएल राहुल के 99 छक्के हैं.

