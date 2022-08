Sanju Samson Asia Cup 2022: एशिया कप टीम में संजू सैमसन नहीं, फैन्स भड़के, पूछा- क्या गलती कर दी उसने?

Sanju Samson Asia Cup 2022: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसी महीने से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए अपनी स्क्वॉड घोषित कर दी है. इसमें पूर्व कप्तान विराट कोहली और केएल राहुल की वापसी हुई है. जबकि विकेटकीपर बैटर संजू सैमसन, ईशान किशन और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है.

यह माना जा रहा है कि एशिया कप खेलने वाली टीम ही थोड़े बहुत बदलाव के साथ इसी साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में उतर सकती है. ऐसे में यह समझना लाजमी हो जाता है कि सेलेक्टर्स संजू, ईशान और शमी को वर्ल्ड कप में मौका नहीं देना चाह रहे हैं.

'संजू सैमसन स्टैंड बाय में भी क्यों नहीं है'

इस बात से दोनों ही स्टार प्लेयर्स के फैन्स काफी नाराज नजर आ रहे हैं, खासकर संजू सैमसन के फैन्स तो भड़क गए हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, 'संजू सैमसन स्टैंड बाय में भी क्यों नहीं है... उसने क्या गलत किया है.. हमेशा टीम से अंदर-बाहर होता है. अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा एक जैसे बॉलर हैं, आपको दोनों की जरूरत नहीं है. संजू का रिकॉर्ड UAE में दीपक हुड्डा से बेहतर है..'

Why is Sanju Samson not even on standby..what wrong has he done..always in & out of team..Axar & Jadeja are same type of bowlers you don't need both!! Sanju's record in UAE >>>> than Hooda's record..!!!@BCCI @SGanguly99 #AsiaCup2022 #TeamIndia #bcci — Rudranath Thakur (@Rudranath98) August 8, 2022

एशिया कप के लिए भारतीय टीम:

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, आर. अश्विन, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, आवेश खान.

No Ishan Kishan or Sanju Samson in the Indian squad is v surprising. India have gone with reputation over form once again. Virat Kohli could be in the side over Deepak Hooda, which again, proves India won't be going with their strongest XI on paper. #AsiaCup2022 — Farid Khan 🇵🇰🇹🇷 (@_FaridKhan) August 8, 2022

I was surprised to see Ishan Kishan dropped as a backup opener. He was the most consistent of the newcomers. Deepak Huda's part-time bowling is perhaps the turning point for the selectors.#indiasquad #AsiaCup2022 — Fahim Khan (@FahimKhan1875) August 8, 2022

ये तीन खिलाड़ी स्टैंडबाय

बीसीसीआई ने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल चोट के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. वे वर्तमान में बेंगलुरु में स्थित एनसीए में रिहैब कर रहे हैं. तीन खिलाड़ियों श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और दीपक चाहर को स्टैंडबाय के रूप में नामित किया गया है.'

From ball one it looked like Ishan Kishan is batting with selection playing in his mind. BCCI must share the blame. Giving one match at start of series in Eng and last match in WI .That's exactly not how you give confidence to a player, after that he grabbed his all opportunity. — Saurabh Gupta (@ksaurav97) August 8, 2022

So it's confirmed now. No Ishan Kishan in the Asia Cup. Feeling bad for him but but it's really his own fault. — Vishal. (@SportyVishal) August 7, 2022

Sanju Samson has just played 15 t20i matches but the fanbase he has is unreal 🔥pic.twitter.com/LvnTCfKLGk — Just Butter (@ItzButter63) August 8, 2022

27 अगस्त से होगा एशिया कप

27 अगस्त से 11 सितंबर तक होने वाले यूएई में होने वाले एशिया कप 2022 में छह टीमें भाग लेंने जा रही हैं. श्रीलंका, गत चैम्पियन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पहले ही टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं. वहीं क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के बाद छठी और अंतिम टीम का निर्णय होगा. छह टीमों का क्वालिफाइंग टूर्नामेंट 20 अगस्त से शुरू होगा जिसमें जिसमें हॉन्गकॉन्ग, कुवैत, सिंगापुर और यूएई हैं.