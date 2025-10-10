scorecardresearch
 

Feedback

रोहित-कोहली खेलेंगे व‍िजय हजारे ट्रॉफी! क्या घरेलू क्रिकेट को मिलेगी संजीवनी, या दोनों पर ब्रेक लगाने का तरीका...

दिसंबर-जनवरी में रोहित शर्मा मुंबई और विराट कोहली दिल्ली की टीम से घरेलू क्रिकेट खेलते नजर आ सकते हैं. दोनों खिलाड़ियों के खेलने से घरेलू क्रिकेट की तरफ फैन्स का रुझान बढ़ सकता है.

Advertisement
X
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में धूम मचाएंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली. (Photo: AFP/Getty Images)
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में धूम मचाएंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली. (Photo: AFP/Getty Images)

भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर मैदान पर उतरने को तैयार हैं. रोहित-कोहली (ROKO) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वॉड में शामिल किया गया है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के बाद से दोनों दिग्गज क्रिकेटिंग एक्शन से दूर हैं.

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कप्तान नहीं, बल्कि स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर खेलते नजर आएंगे. रोहित की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया है. वनडे कप्तान बदलना टीम इंडिया के ट्रांजिशन फेज का हिस्सा माना जा रहा है. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि तीन फॉर्मेट के लिए तीन अलग-अलग कप्तान रखना मुश्किल था. अगरकर ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के उस कथन को दोहराया था, जिसमें बोर्ड ने खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह दी थी.

यह भी पढ़ें: कोहली-रोहित फ‍िर खेलेंगे डोमेस्ट‍िक क्रिकेट, क्या वर्ल्ड कप के चक्कर में होगा ऐसा? समझ‍िए पूरा मामला

सम्बंधित ख़बरें

मुंबई में रोहित शर्मा अपनी नई टेस्ला के साथ.
Elon Musk भी देख चुके रोहित की Tesla का वीडियो, सोशल मीडिया पर मचा तहलका 
Ashwin On RO-KO
Ashwin बोले- Rohit & Kohli में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है 
Ganguly On Gill
Gill की कप्तानी पर Ganguly ने दिया बड़ा बयान! 
Rohit Sharma and Virat Kohli in CT 2025
RO-KO की जोड़ी फ‍िर खेलेगी डोमेस्ट‍िक क्रिकेट, क्या वर्ल्ड कप के चक्कर में होगा ऐसा?  
Ganguly On Rohit
Rohit की कप्तानी जाने पर क्या बोले Sourav Ganguly? 

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने सीनियर खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा को घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कह दिया है. इसके लिए संबंधित स्टेट एसोसिएशन को बोर्ड की तरफ से सूचित कर दिया गया है. सब कुछ सही रहा, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेलते दिख सकते हैं. 

Advertisement

तीन या चार मैच खेल सकते हैं ROKO
रोहित शर्मा और विराट कोहली के जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले से तीन या चार विजय हजारे ट्रॉफी मैचों में खेलने की उम्मीद है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज की समाप्ति और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले मुंबई और दिल्ली को विजय हजार ट्रॉफी में कम से कम 6 मुकाबले खेलने हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाना है, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे 11 जनवरी को वडोदरा में होगा. इसी बीच लगभग 5 हफ्तों का अंतराल रहेगा, जिसमें विजय हजारे ट्रॉफी 24 दिसंबर से शुरू होगी.

बीसीसीआई सीनियर खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में इसलिए खिलाना चाहता है, ताकि वो ओडीआई मैचों के लिए फिट रह सकें और युवा खिलाड़ियों के बीच एक मिसाल पेश की जा सके. रोहित शर्मा और विराट कोहली काफी कम घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. इस साल दोनों जनवरी-फरवरी में अपनी-अपनी टीम्स की ओर से रणजी ट्रॉफी मुकाबले में उतरे थे.

यह भी पढ़ें: रोहित-कोहली का वर्ल्ड कप 2027 में खेलना तय... सारी अटकलों पर कैप्टन शुभमन ग‍िल ने लगाया ब्रेक

भारतीय चयनकर्ताओं का मानना है कि सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी न सिर्फ घरेलू टूर्नामेंट की प्रतिष्ठा बढ़ाएगी बल्कि युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा देगी. साथ ही, यह रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए मैच फिटनेस बनाए रखने का अवसर भी होगा क्योंकि दोनों लंबे समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे हैं.

Advertisement

रोहित-कोहली पर ब्रेक लगाने की तो तैयारी नहीं?
क्रिकेट विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कदम के पीछे बीसीसीआई का उद्देश्य केवल घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म और भूख को परखना भी है. अगर रोहित और विराट घरेलू क्रिकेट में संघर्ष करते हैं, तो यह उनके भविष्य को लेकर निर्णायक संकेत दे सकता है. कुछ पूर्व खिलाड़ी मानते हैं कि घरेलू क्रिकेट खेलकर विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर सकते हैं.

विराट कोहली और रोहित शर्मा का घरेलू क्रिकेट खेलना फैन्स के लिए किसी तोहफे से कम नही होगा. अगर रोहित और कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में उतरते हैं, तो दर्शक मैदान पर भारी तादाद में उमड़ सकते हैं. यह कदम न सिर्फ विजय हजारे ट्रॉफी की चमक बढ़ाएगा, बल्कि घरेलू क्रिकेट को भी नई संजीवनी दे सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement