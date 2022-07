Rohit Sharma-Virat Kohli: 'एक सीरीज खेल कर थक गए होंगे..', रोहित-विराट को आराम मिलने पर भड़के फैन्स

वेस्टइंडीज़ दौरे पर होने वाली वनडे सीरीज़ के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है. रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों को यहां पर आराम दिया गया है. इसी को लेकर फैन्स में काफी गुस्सा है, क्योंकि सभी प्लेयर्स हाल ही में आराम से लौटे हैं. ऐसे में फैन्स का सोशल मीडिया पर सवाल है कि फिर से आराम क्यों मिल रहा है.

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होने वाली तीन मैच की वनडे सीरीज के लिए शिखर धवन को कप्तान बनाया गया है, जबकि रवींद्र जडेजा उप-कप्तान बने हैं. जैसे ही टीम का ऐलान हुआ, उसके कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर यह एक मुद्दा बन गया.



BCCI to Rohit/Kohli after every series pic.twitter.com/TC3zLHxjIw — Saahil Sharma (@faahil) July 6, 2022

Rohit/Kohli when asked to take rest pic.twitter.com/n8AEYkUbOv — Saahil Sharma (@faahil) July 6, 2022

कई फैन्स ने ट्विटर पर लिखा कि क्या सीनियर प्लेयर्स एक-दो सीरीज के लिए ही उपलब्ध हैं. कई मीम्स बने जिसमें लिखा गया कि रोहित-विराट जैसे प्लेयर 1 सीरीज़ खेलकर ही थक गए. ट्विटर यूज़र्स ने इस तरह बार-बार ब्रेक को ही खिलाड़ियों की खराब फॉर्म और बड़े मौके पर टीम इंडिया के फेल बोने का जिम्मेदार बताया.



Rohit -Virat Ko ODI Se Rest Kyu ? Unka Ye Best Zone Hai Yaar .

Shikhar Dhawan Ko Ek Series Me Selection Bhi Nhi Hota Agle Match Me Sidha Captain @BCCI Kis Gadhe Ko Baitha Liye Ho Selection Committee Me Yar 😭#RohitSharma #ViratKohli — Vivaan Sharma (@ImVivaan45) July 6, 2022

Rohit & Kohli can play 15 games in IPL without taking rest but when it comes to international games they get tired and want to rest. I have not seen anyone getting back in form by taking rest #RohitSharma #Kohli #BCCI #Cricket — Abhijeet Desai (@ADesai0823) July 6, 2022

Rohit & Kohli should have been picked. When you go out of form, these are the kinds of series that you should utilise to get going. Considering the T20 World Cup this year and the 50 over WC next year, it's highly important both our heart and soul find their touch. https://t.co/1ELiVMmQGp — Sports_Lover Joshita 🇮🇳 (@Joshita_SL) July 6, 2022

गौरतलब है कि हाल ही में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत ने पूरा आईपीएल खेला है. उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज़ हुई. जिसमें रोहित-विराट-बुमराह को आराम मिला, लेकिन ऋषभ पंत ने टीम की कमान संभाली. उसके बाद आयरलैंड सीरीज़ में सभी को आराम मिला.



अब इंग्लैंड में टेस्ट मैच हुआ तो रोहित शर्मा को कोरोना हो गया. इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी-20, वनडे सीरीज़ के लिए सभी उपलब्ध रहेंगे. लेकिन वेस्टइंडीज़ में कोई नहीं जाएगा. सीनियर खिलाड़ियों को ब्रेक देने का सिलसिला लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन कोच राहुल द्रविड़ की अगुवाई में यह ज्यादा हुआ है.



वेस्टइंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए टीम इंडिया:

शिखर धवन (कप्तान), रवींद्र जडेजा (उप-कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह