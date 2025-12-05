scorecardresearch
 
'पंगा मत लो...', रोहित-कोहली के सपोर्ट में उतरे रव‍ि शास्त्री, क्या गंभीर-अगरकर पर साधा न‍िशाना? देखें VIDEO

रोहित शर्मा और विराट कोहली के आलोचकों को रवि शास्त्री ने सलाह दी है. उन्होंने कहा वनडे में भारत के सुपरस्टार बल्लेबाजों से कोई पंगा न ले, क्योंकि अगर वे दोनों अपने पर आ गए तो सब साइड में हो जाएंगे.

रोहित शर्मा और विराट कोहली पर रव‍ि शास्त्री ने दिया बड़ा बयान (Photo: instagram/@ICC)
टीम इंड‍िया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की आलोचना करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए. 

शास्त्री के मुताबिक, अगर कोहली और रोहित सही तरीके से जवाब देना शुरु कर दें, तो जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वे तुरंत किनारे हो जाएंगे और कहीं दिखाई भी नहीं देंगे. यह बयान उस समय आया है जब 2027 ODI वर्ल्ड कप से पहले दोनों खिलाड़ियों की टीम में भूमिका और उनकी प्रतिबद्धता को लेकर लगातार चर्चा चल रही है. ऐसा माना जा रहा है कि इस बयान से क्या रव‍ि शास्त्री ने हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर न‍िशाना साधा है. 

शास्त्री ने उन लोगों को साफ चेतावनी दी है जो कोहली और रोहित के करियर या उनकी छवि पर सवाल उठा रहे हैं. कोहली के साथ पहले उनका बहुत करीबी  रिश्ता रहा है और उन्होंने रोहित के साथ भी लंबे समय तक काम किया है. इसी वजह से शास्त्री ने बिना किसी झिझक के कहा कि दोनों खिलाड़ियों की ताकत, अनुभव और असर आज भी उतना ही बड़ा है और कोई भी उनकी अहमियत को कम करके नहीं देख सकता.

रवि शास्त्री ने प्रभात खबर से कहा- विराट कोहली और रोहित शर्मा ODI क्रिकेट के दिग्गज हैं. इस स्तर के खिलाड़ियों के साथ पंगा नहीं लिया जाता है. 

शास्त्री के ये तीखे बयान उस समय आए हैं जब रोहित और कोहली की क्रिकेट में उनकी लॉन्गेबिल‍िटी को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है. टेस्ट और ODI क्रिकेट से दोनों के संन्यास लेने के बाद, उनके भविष्य की भूमिका को लेकर सवाल और भी बढ़ गए हैं.

रवि शास्त्री ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों से साफ पता चल गया कि उनकी चेतावनी उन लोगों के लिए थी जो इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों पर सवाल उठा रहे हैं या उनकी इज्जत कम करने की कोशिश कर रहे हैं.

शास्त्री ने कहा- कुछ लोग ये सब कर रहे हैं. बस मैं इतना ही कहूंगा. और अगर ये दोनों खिलाड़ी सही तरीके से चालू हो गए, सही बटन दबा दिया, तो जो लोग इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वे बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे. ऐसे खिलाड़ियों के साथ मस्ती मत करो यार."

होस्ट ने पूछा- इन खिलाड़ियों के साथ मस्ती कौन कर रहा है? इस पर शास्त्री ने जवाब दिया- करने वाले कर रहे हैं. लेकिन अगर इनका दिमाग ठीक हो गया और सही बटन दबा दिया, तो सब एकदम किनारे हो जाएंगे.

