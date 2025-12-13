T20 वर्ल्ड कप के इस खास पोस्टर में पाकिस्तान को नहीं मिली जगह, ICC से की शिकायत

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकट बिक्री से जुड़े प्रचार पोस्टर को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के समक्ष औपचारिक रूप से अपनी नाराज़गी दर्ज कराई है. इस पोस्टर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर शामिल नहीं किए जाने पर PCB ने आपत्ति जताई है और इसे वैश्विक टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व से जुड़ा अहम मुद्दा बताया है.

पाकिस्तानी कप्तान को नहीं मिली जगह

PCB के एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार, ICC द्वारा जारी किए गए इस प्रमोशनल पोस्टर में केवल पांच टीमों के कप्तानों को जगह दी गई थी. सूर्यकुमार यादव (भारत), एडेन मार्करम (दक्षिण अफ्रीका), मिचेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया), दसुन शनाका (श्रीलंका) और हैरी ब्रूक (इंग्लैंड). सूत्र ने कहा कि पाकिस्तान जैसी प्रमुख क्रिकेट टीम के कप्तान को भी अन्य देशों के बराबर सम्मान और पहचान मिलनी चाहिए थी.

PCB के एक सूत्र ने यह भी खुलासा किया कि एशिया कप के दौरान भी इसी तरह की स्थिति सामने आई थी. उस समय ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान के कप्तान को शामिल किए बिना ही प्रचार अभियान शुरू कर दिया था, जिसे बाद में एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के हस्तक्षेप के बाद सुधारा गया.

PCB सूत्र ने PTI के हवाले से कहा, “कुछ महीने पहले जब एशिया कप आयोजित किया गया था, तब भी हमें ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा था. उस समय ब्रॉडकास्टर्स ने हमारे कप्तान को प्रमोशनल कैंपेन में शामिल नहीं किया था.”

सूत्र के अनुसार, PCB द्वारा ACC से बात किए जाने के बाद ही उस मामले में सुधार हुआ था. अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भी PCB ने ICC से इसी तरह की पहल की है. सूत्र ने कहा, “इस बार भी ICC ने टिकट बिक्री के लिए जारी पोस्टर में हमारे कप्तान को स्थान नहीं दिया है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है.”

टॉप-5 टीमों में नहीं है पाकिस्तान

हालांकि मौजूदा समय में पाकिस्तान टीम ICC की टी20 रैंकिंग में शीर्ष पांच में शामिल नहीं है, इसके बावजूद PCB का मानना है कि पाकिस्तान का क्रिकेट जगत में एक मजबूत स्थान है और वैश्विक टूर्नामेंट्स में उसकी फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है. PCB को उम्मीद है कि ICC इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए जरूरी सुधार करेगा और भविष्य के प्रमोशनल प्रयासों में पाकिस्तान के कप्तान को उचित प्रतिनिधित्व देगा.

