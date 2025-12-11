scorecardresearch
 
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टिकटों की ब्रिकी शुरू... कहां-कैसे बुक कर पाएंगे? जान लें प्रोसेस

टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी को होगी और इसका खिताबी मुकाबला 20 मार्च को खेला जाना है. आगामी टूर्नामेंट में भारत को पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है.

टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपना खिताब बचाने उतरेगी. (Photo: AFP).
आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 फरवरी-मार्च में खेला जान है, जिसके मेजबान देश भारत और श्रीलंका हैं. टी20 विश्व कप के टिकटों की बिक्री गुरुवार (11 दिसंबर) से शुरू हो गई. पहले चरण (Phase 1) में कुछ स्टेडियमों के टिकट सिर्फ 100 रुपये (भारत) या 1000 LKR (श्रीलंका) में मिल रहे हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बताया कि टी20 वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण के लिए टिकट उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. 20 टीमों का टूर्नामेंट है 8 अलग-अलग वेन्यू पर खेला जाएगा. भारत में मैच अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में होंगे. श्रीलंका में कोलंबो (दो स्टेडियम) और कैंडी मैचों की मेजबानी करेंगे.

आईसीसी के CEO संजोग गुप्ता ने कहा कि इस टूर्नामेंट को अब तक का सबसे सुलभ और वैश्विक क्रिकेट इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा, 'टिकटों की पहली बिक्री हमारे लिए बड़ा कदम है. हमारी कोशिश है कि हर फैन चाहे वह किसी भी जगह या कैसी भी आर्थिक स्थिति में हो, स्टेडियम में जाकर विश्वस्तरीय क्रिकेट का अनुभव ले सके. कम दामों में टिकट इसलिए जारी किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेडियम आ सकें. 20 टीमों और 55 मैचों के साथ यह सबसे बड़ा और सबसे समावेशी टी20 वर्ल्ड कप होगा.

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, 'जब टिकट 100 रुपये से शुरू हों, तो फैन्स का उत्साह और बढ़ जाता है. हम बेहतरीन सुविधाओं, आसान व्यवस्थाओं और ऊर्जा से भरे स्टेडियम के साथ भारत में विश्वस्तरीय मैच-दिवस अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'

कैसे बुक करें टिकट
टिकट खरीदने के लिए फैन्स टी20 विश्व कप की वेबसाइट tickets.cricketworldcup.com पर जाएं. इसके बाद अपनी पसंदीदा टीम को सेलेक्टर करें, जिसके मैच आप देखना चाहते हैं. बुकिंग करते समय उस मैच की स्टार्टिंग टाइम वेन्यू के हिसाब से जरूर जांच लें, ताकि आप समय पर स्टेडियम पहुंच सकें. इसके अलावा अन्य जानकारियां दर्ज करनी होंगी. सब प्रोसेस करने के बाद आपको बुकिंग की पुष्टि का ईमेल प्राप्त होगा. साथ ही ई-टिकट भी भेजा जाएगा.

श्रीलंका क्रिकेट (SLC) के CEO एश्ले डी सिल्वा ने कहा, 'भारत के साथ इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करना गर्व की बात है. हम दुनिया भर के फैन्स का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं. टिकट बिक्री शुरू हो चुकी है, लोग जल्द से जल्द टिकट खरीद लें ताकि कोई भी रोमांचक पल मिस न हो.'

T20 वर्ल्ड कप 2026 का फुल शेड्यूल 
07 फरवरी 2026 . 11:00 AM. पाकिस्तान vs नीदरलैंड्स. SSC, कोलंबो
07 फरवरी 2026 . 3:00 PM. वेस्टइंडीज vs बांग्लादेश. कोलकाता
07 फरवरी 2026 . 7:00 PM. भारत vs USA. मुंबई

08 फरवरी 2026 . 11:00 AM. न्यूजीलैंड vs अफगानिस्तान. चेन्नई
08 फरवरी 2026 . 3:00 PM. इंग्लैंड vs नेपाल. मुंबई
08 फरवरी 2026 . 7:00 PM. श्रीलंका vs आयरलैंड. प्रेमदासा, कोलंबो

09 फरवरी 2026 . 11:00 AM. बांग्लादेश vs इटली. कोलकाता
09 फरवरी 2026 . 3:00 PM. जिम्बाब्वे vs ओमान. SSC, कोलंबो
09 फरवरी 2026 . 7:00 PM. साउथ अफ्रीका vs कनाडा. अहमदाबाद

10 फरवरी 2026 . 11:00 AM. नीदरलैंड्स vs नामीबिया. दिल्ली
10 फरवरी 2026 . 3:00 PM. न्यूजीलैंड vs UAE. चेन्नई
10 फरवरी 2026 . 7:00 PM. पाकिस्तान vs USA. SSC, कोलंबो

11 फरवरी 2026 . 11:00 AM. साउथअफ्रीका vs अफगानिस्तान. अहमदाबाद
11 फरवरी 2026 . 3:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs आयरलैंड. प्रेमदासा, कोलंबो
11 फरवरी 2026 . 7:00 PM. इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज. मुंबई

12 फरवरी 2026 . 11:00 AM. श्रीलंका vs ओमान. कैंडी
12 फरवरी 2026 . 3:00 PM. नेपाल vs इटली. मुंबई
12 फरवरी 2026 . 7:00 PM. भारत vs नामीबिया. दिल्ली

13 फरवरी 2026 . 11:00 AM. ऑस्ट्रेलिया vs जिम्बाब्वे. प्रेमदासा, कोलंबो
13 फरवरी 2026 . 3:00 PM. कनाडा vs UAE. दिल्ली
13 फरवरी 2026 . 7:00 PM. USA vs नीदरलैंड्स. चेन्नई

14 फरवरी 2026 . 11:00 AM . आयरलैंड vs ओमान. SSC, कोलंबो
14 फरवरी 2026 . 3:00 PM . इंग्लैंड vs बांग्लादेश. कोलकाता
14 फरवरी 2026 . 7:00 PM . न्यूजीलैंड vs साउथ अफ्रीका. अहमदाबाद

15 फरवरी 2026 . 11:00 AM. वेस्टइंडीज vs नेपाल. मुंबई
15 फरवरी 2026 . 3:00 PM. USA vs नामीबिया. चेन्नई
15 फरवरी 2026 . 7:00 PM. भारत vs पाकिस्तान. प्रेमदासा, कोलंबो

16 फरवरी 2026 . 11:00 AM. अफगानिस्तान vs UAE. दिल्ली
16 फरवरी 2026 . 3:00 PM. इंग्लैंड vs इटली. कोलकाता
16 फरवरी 2026 . 7:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका. कैंडी

17 फरवरी 2026 . 11:00 AM. न्यूजीलैंड vs कनाडा. चेन्नई
17 फरवरी 2026 . 3:00 PM. आयरलैंड vs जिम्बाब्वे. कैंडी
17 फरवरी 2026 . 7:00 PM. बांग्लादेश vs नेपाल. मुंबई

18 फरवरी 2026 . 11:00 AM. साउथ अफ्रीका vs UAE. दिल्ली
18 फरवरी 2026 . 3:00 PM. पाकिस्तान vs नामीबिया. SSC, कोलंबो
18 फरवरी 2026 . 7:00 PM. भारत vs नीदरलैंड्स. अहमदाबाद

19 फरवरी 2026 . 11:00 AM. वेस्टइंडीज vs इटली. कोलकाता
19 फरवरी 2026 . 3:00 PM. श्रीलंका vs जिम्बाब्वे. प्रेमदासा, कोलंबो
19 फरवरी 2026 . 7:00 PM. अफगानिस्तान vs कनाडा. चेन्नई
20 फरवरी 2026 . 7:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs ओमान. कैंडी
इसके बाद सुपर 8 और सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे. 

