रांची में एमएस धोनी की हाई-प्रोफाइल पार्टी में पहुंचे विराट कोहली, ऋषभ पंत भी मौजूद

झारखंड के रांची में महेंद्र सिंह धोनी की हाई-प्रोफाइल पार्टी में इंडियन क्रिकेट टीम के कई प्लेयर्स शामिल हुए. साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज के लिए टीम के इकट्ठा होने पर रांची में MS धोनी के घर पर भारतीय क्रिकेटरों का लगातार आना-जाना लगा रहा. टेस्ट सीरीज में हार का गम अभी भी ताजा था, रांची में शुरुआती संकेतों से पता चला कि खिलाड़ी जल्दी से रीसेट होने के लिए उत्सुक थे. विराट कोहली सबसे खास खिलाड़ियों में से एक थे.
ODI टीम में वापसी करते हुए, ग्रुप में कोहली की मौजूदगी एक बड़ा बूस्ट होगी क्योंकि भारत बैटिंग ऑर्डर में स्थिरता लाने के लिए उनके अनुभव पर निर्भर रहा है, खासकर जब वे निराशाजनक टेस्ट कैंपेन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.
पहला ODI, 30 नवंबर को JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में होना है. यह उन हालात में एक नई शुरुआत का मौका देता है, जहां भारत ने 2022 में अपने पिछले ODI मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था. रोहित शर्मा के भी वापस आने से, टीम के अंदर लीडरशिप और डायरेक्शन में बैलेंस वापस आने की उम्मीद है.
ऋषभ पंत एक मुश्किल टेस्ट सीरीज़ के बाद सबका ध्यान खींचा. शुभमन गिल के गर्दन में चोट लगने के बाद गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट के लिए स्टैंड-इन कैप्टन के तौर पर उतरे पंत चार इनिंग्स में सिर्फ़ 49 रन ही बना पाए. उनके शॉट सिलेक्शन की आलोचना हुई, और उन्होंने टीम के परफॉर्मेंस के लिए फैंस से सबके सामने माफी मांगी, यह मानते हुए कि उन्होंने “काफी अच्छा क्रिकेट नहीं खेला” और फिर से टीम बनाकर और मज़बूती से वापसी करने की कसम खाई.
अब ODI टीम में वापस आने पर, पंत के पास मुश्किल टेस्ट सीरीज़ को पीछे छोड़ने का मौका है. उनका आखिरी ODI मैच अगस्त 2024 में था और गिल इस सीरीज़ के लिए मौजूद नहीं हैं, इसलिए पंत को मिडिल ऑर्डर में योगदान देने के और मौके मिल सकते हैं.
धोनी के घर रुतुराज गायकवाड़ भी पहुंचे, जिन्हें घरेलू मैदान पर अच्छे प्रदर्शन के बाद ODI टीम में वापस बुलाया गया है. उनकी वापसी से भारत को और गहराई मिली है, खासकर टॉप ऑर्डर में. पंत और गायकवाड़ दोनों ही अपने मौकों का पूरा फायदा उठाने के लिए बेताब हैं, जिससे टीम अनुभव और नई एनर्जी के साथ बैलेंस्ड लग रही है.
जब खिलाड़ी रांची में इकट्ठा हुए, तो टीम के आस-पास का माहौल ऐसा लग रहा था कि आगे बढ़ने के लिए एकजुट कोशिश की जा रही है. नए फॉर्मेट, वापसी कर रहे सीनियर खिलाड़ियों और खुद को साबित करने के लिए बेताब खिलाड़ियों के साथ, भारत ODI सीरीज़ की शुरुआत मज़बूती से करना चाहेगा और खोई हुई लय वापस पाना चाहेगा.