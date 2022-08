Mohammad Wasim Asia Cup 2022: पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम मुश्किल में, दूसरा तेज गेंदबाज चोटिल, अस्पताल ले जाया गया

Mohammad Wasim Asia Cup 2022: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहीं. टीम इंडिया के खिलाफ मुकाबले से पहले दूसरा गेंदबाज भी चोटिल हो गया है. उसे अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई.

दरअसल, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के बाद अब दूसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद वसीम जूनियर भी चोटिल हो गए हैं. शाहीन तो पहले ही एशिया कप से बाहर हो चुके हैं. मगर वसीम को स्क्वॉड में शामिल किया गया. वह प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए.

एमआरआई के लिए अस्पताल भेजा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहम्मद वसीम जूनियर को आईसीसी एकेडमी में नेट प्रैक्टिस के दौरान पीठ में दर्द महसूस हुआ था. इसके बाद मैनेजमेंट ने इसे गंभीरता से लिया और वसीम को MRI के लिए तुरंत ही अस्पताल भेजा गया.

फिलहाल, उनकी चोट को लेकर अब तक कोई अपडेट नहीं आया है. माना जा रहा है कि भारत के खिलाफ पहले मैच में वसीम का खेलना मुश्किल है. ऐसे में यह बाबर के लिए बड़ी परेशानी वाली बात रहेगी.

