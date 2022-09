Indian Squad for T20 World Cup 2022: उमरान, नटराजन और सैमसन... वर्ल्ड कप टीम से नदारद रहे IPL के ये बड़े सितारे

Indian Squad for T20 World Cup 2022: अगले महीने ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. बीसीसीआई ने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखा है, जिनसे फैन्स को काफी उम्मीदे थीं.

फैन्स को उम्मीद थी कि संजू सैमसन, ईशान किशन, उमरान मलिक, आवेश खान और टी नटराजन में से किसी को तो शामिल किया ही जाएगा. क्योंकि इन सभी ने इस बार IPL 2022 सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर होना है और 13 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा.

पंत-कार्तिक के चलते सैमसन-ईशान का पत्ता कटा

वर्ल्ड कप की टीम में दो विकेटकीपर बैटर को चुना गया है. यह दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत हैं. ऐसे में विकेटकीपर संजू सैमसन और ईशान किशन का पत्ता कटा है. पंत और कार्तिक मिडिल ऑर्डर को मजबूत करते हैं. खासकर कार्तिक को बतौर फिनिशर टीम में रखा गया है.

ईशान और संजू ने इस बार आईपीएल में दमदार प्रदर्शन किया था. मगर पंत और कार्तिक भी इनसे पीछे नहीं थे. ईशान तो इस बार मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे प्लेयर भी रहे थे. उन्हें मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने 15.25 करोड़ रुपये बोली लगाकर खरीदा था.

स्पीड स्टार उमरान को भी नहीं मिला मौका

उमरान मलिक इस बार आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा 22 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज रहे थे. उन्होंने लगातार 150 से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी भी की थी. तब ज्यादातर दिग्गजों ने उमरान का सपोर्ट किया था और उम्मीद लगाई थी कि उन्हें वर्ल्ड कप के लिए टीम में चुना जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो सका.

आवेश खान और टी नटराजन में से भी किसी एक को चुने जाने की पूरी उम्मीद थी. खासकर आवेश खान को तो एशिया कप में भी मौका मिला था. हालांकि यहां उनका दमदार प्रदर्शन नहीं रहा. यही वजह रही कि उन्हें मौका नहीं मिला.

खिलाड़ी आईपीएल 2022 में प्रदर्शन

संजू सैमसन 17 मैच, 458 रन

ईशान किशन 14 मैच, 418 रन

उमरान मलिक 14 मैच, 22 विकेट

आवेश खान 13 मैच, 18 विकेट

टी नटराजन 11 मैच, 18 विकेट

जडेजा के ऑप्शन के तौर पर अक्षर शामिल

वॉशिंगटन सुंदर और शाहबाज अहमद का नाम भी चल रहा था. दोनों को चोटिल रवींद्र जडेजा का विकल्प माना जा रहा था, लेकिन उनकी जगह अक्षर पटेल को मौका मिला है. अक्षर ने इससे पहले 2015 वर्ल्ड कप भी खेला था.

