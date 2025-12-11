scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs SA 2nd T20I: फ्रेश ग्राउंड- फ्रेश फाइट... न्यू चंडीगढ़ में पहले इंटरनेशनल मैच में 'प्लेइंग 11 और टॉस' पर उलझीं इंड‍िया-अफ्रीका

IND vs SA 2nd T20I: भारत कटक की शुरुआती जीत के बाद अब न्यू चंडीगढ़ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बढ़त मजबूत करना चाहेगा. इस मैदान पर यहां कोई पहला पुरुष इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. पिच पर तेज गेंदबाजों का प्रभाव रहता है और ओस का असर कम होता है. भारत अपनी लगभग तय XI के साथ उतरेगा, जबकि साउथ अफ्रीका जरूरत पड़ने पर एक बदलाव कर सकता है.

Advertisement
X
कटक में भारतीय टीम ने पहला मुकाबला जीता, अब न्यू चंडीगढ़ में 11 द‍िसंबर को होगा मुकाबला (Photo: PTI)
कटक में भारतीय टीम ने पहला मुकाबला जीता, अब न्यू चंडीगढ़ में 11 द‍िसंबर को होगा मुकाबला (Photo: PTI)

India vs South Africa New Chandigarh T20 Preview: भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक में 101 रनों धमाकेदार जीत के बाद अब न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर) में बढ़त मजबूत करने उतरेगा. यह मुकाबला आज (11 द‍िसंबर) शाम 7 बजे है. महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium) पर आज तक कोई पुरुष इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया है, लेकिन ज्यादातर भारतीय खिलाड़ी यहां IPL 2025 के दौरान खेल चुके हैं. 

हालांकि भारत का साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया मुकाबलों में 6-2 का रिकॉर्ड है, लेकिन टी20 क्रिकेट में किसी भी रात कुछ भी हो सकता है. टीम वर्ल्ड कप से पहले घर में बाकी 9 मैचों (4 अफ्रीका और 5 न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ) में हर तरह की परिस्थिति को आजमाना चाहती है और न्यू चंडीगढ़ इसी सफर का एक पड़ाव है. यह वही मैदान है जहां इस साल सितंबर में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों ने दो वनडे खेले थे. 

न्यू चंडीगढ़ में पिच का म‍िजाज मौसम 
न्यू चंडीगढ़ में बड़े स्टैंड नहीं होने की वजह से यहां ओस का असर कम रहता है. IPL में यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों का रिकॉर्ड 6-5 का रहा है. वहीं 200+ स्कोर भी आसानी से डिफेंड हुए हैं और 111 जैसा छोटा स्कोर भी बचाया गया है. वहीं यहां तेज गेंदबाजों का ज्यादा असर रहता है. यानी टॉस के बाद दोनों टीमों को माथापच्ची करनी होगी. 

Advertisement

क्या टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11 न्यू चंडीगढ़ में बदलेगी? 
कटक में भारत लगभग अपनी बेस्ट XI के साथ उतरा था अगर पिच सूखी हुई मिली तो कुलदीप यादव अर्शदीप की जगह ले सकते हैं. अगर टीम बैटिंग डेप्थ पर भरोसा बढ़ाना चाहे तो हर्षित राणा खेल सकते हैं. बाकी टीम में बदलाव की जरूरत नहीं दिखती. 

सम्बंधित ख़बरें

Hardik and Mahika
Hardik Pandya ने Girlfriend Mahika की जमकर तारीफ की! 
Hardik Pandya
Hardik Pandya ने जीत के बाद दिया बड़ा बयान! 
Virat Kohli and rohit sharma
शाह‍िद आफरीदी ने कोहली-रोहित का किया सपोर्ट, ODI छक्कों का रिकॉर्ड टूटने पर द‍िया ये बयान  
Hardik Pandya, Mahieka Sharma
'जिंदगी बदल दी…’ हार्दिक पंड्या ने किया रिश्ता कन्फर्म, माहिका बोलीं– तुम्हारे जैसा कोई नहीं 
Bumrah Brevis wicket Cuttack T20
बुमराह ने No Ball पर किया ब्रेव‍िस का श‍िकार? कटक की अंपायर‍िंग पर उठे सवाल 

न्यू चंडीगढ़ टी20 में भारत की संभाव‍ित प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह. 

कटक में साउथ अफ्रीका की टीम बड़े अंतर से हारी जरूर, लेकिन उनकी टीम कॉम्बिनेशन में ज्यादा कमी नहीं थी, जरूरत पड़े तो लूथो सिपाम्ला की जगह कोई ऑलराउंडर शामिल हो सकता है

न्यू चंडीगढ़ टी20 में साउथ अफ्रीका की संभाव‍ित प्लेइंग XI: क्विंटन डी कॉक (wk), एडेन मार्करम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, लूथो सिपम्ला/कॉर्बिन बॉश/जॉर्ज लेंडे, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी, एनर‍िक नोर्क‍िया

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    करियर राशिफल
    Advertisement