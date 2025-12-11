India vs South Africa New Chandigarh T20 Preview: भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक में 101 रनों धमाकेदार जीत के बाद अब न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर) में बढ़त मजबूत करने उतरेगा. यह मुकाबला आज (11 द‍िसंबर) शाम 7 बजे है. महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium) पर आज तक कोई पुरुष इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया है, लेकिन ज्यादातर भारतीय खिलाड़ी यहां IPL 2025 के दौरान खेल चुके हैं.

हालांकि भारत का साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया मुकाबलों में 6-2 का रिकॉर्ड है, लेकिन टी20 क्रिकेट में किसी भी रात कुछ भी हो सकता है. टीम वर्ल्ड कप से पहले घर में बाकी 9 मैचों (4 अफ्रीका और 5 न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ) में हर तरह की परिस्थिति को आजमाना चाहती है और न्यू चंडीगढ़ इसी सफर का एक पड़ाव है. यह वही मैदान है जहां इस साल सितंबर में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों ने दो वनडे खेले थे.

न्यू चंडीगढ़ में पिच का म‍िजाज मौसम

न्यू चंडीगढ़ में बड़े स्टैंड नहीं होने की वजह से यहां ओस का असर कम रहता है. IPL में यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों का रिकॉर्ड 6-5 का रहा है. वहीं 200+ स्कोर भी आसानी से डिफेंड हुए हैं और 111 जैसा छोटा स्कोर भी बचाया गया है. वहीं यहां तेज गेंदबाजों का ज्यादा असर रहता है. यानी टॉस के बाद दोनों टीमों को माथापच्ची करनी होगी.

क्या टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11 न्यू चंडीगढ़ में बदलेगी?

कटक में भारत लगभग अपनी बेस्ट XI के साथ उतरा था अगर पिच सूखी हुई मिली तो कुलदीप यादव अर्शदीप की जगह ले सकते हैं. अगर टीम बैटिंग डेप्थ पर भरोसा बढ़ाना चाहे तो हर्षित राणा खेल सकते हैं. बाकी टीम में बदलाव की जरूरत नहीं दिखती.

न्यू चंडीगढ़ टी20 में भारत की संभाव‍ित प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

कटक में साउथ अफ्रीका की टीम बड़े अंतर से हारी जरूर, लेकिन उनकी टीम कॉम्बिनेशन में ज्यादा कमी नहीं थी, जरूरत पड़े तो लूथो सिपाम्ला की जगह कोई ऑलराउंडर शामिल हो सकता है

न्यू चंडीगढ़ टी20 में साउथ अफ्रीका की संभाव‍ित प्लेइंग XI: क्विंटन डी कॉक (wk), एडेन मार्करम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, लूथो सिपम्ला/कॉर्बिन बॉश/जॉर्ज लेंडे, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी, एनर‍िक नोर्क‍िया

