India vs Bangladesh Series: महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 7 साल पहले बांग्लादेश में हारे थे सीरीज, अब रोहित शर्मा लेंगे बदला?

India vs Bangladesh Series: भारतीय क्रिकेट टीम इस समय बांग्लादेश दौरे पर है. टीम इंडिया वनडे सीरीज के लिए सात साल बाद बांग्लादेश पहुंची है. इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2015 में बांग्लादेश दौरे पर वनडे सीरीज खेली थी, जिसमें हार झेलनी पड़ी थी.

ऐसे में इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया के पास उस हार का बदला लेने का मौका है. बता दें कि तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच रविवार (4 दिसंबर) को खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 11.30 बजे से ढाका में खेला जाएगा.

2015 की सीरीज में बांग्लादेश ने भारत को हराया था

भारतीय टीम ने अब तक बांग्लादेश में कुल 4 द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली है. इस बार दोनों टीमों के बीच पांचवीं सीरीज खेली जाएगी. इन चार सीरीज में से भारतीय टीम ने शुरुआती तीन पर कब्जा जमाया है. चौथी सीरीज में बांग्लादेश ने 2-1 से जीत दर्ज की थी, जो जून 2015 में खेली गई थी. तब भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे.

बता दें कि अब तक बांग्लादेश ने भारत में द्विपक्षीय वनडे सीरीज नहीं खेली है. यदि ओवरऑल वनडे मैचों की बात करें, तो इसमें भी भारतीय टीम का ही दबदबा कायम है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 36 वनडे मैच खेले गए, जिसमें भारतीय टीम ने 30 में जीत दर्ज की, जबकि 5 में उसे हार मिली. एक मैच बेनतीजा रहा था.

भारत बनाम बांग्लादेश वनडे सीरीज का रिकॉर्ड

कुल सीरीज: 4

भारत जीता: 3

बांग्लादेश जीता: 1

