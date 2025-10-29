साल 2012 के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अपने ही देश में टी20 सीरीज में नहीं हरा पाया है. ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली के बाद अब टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है. प‍िछली 5 टी20 सीरीज में भारतीय टीम केवल एक बार ऑस्ट्रेल‍िया सरजमीं पर ऑस्ट्रेल‍िया से साल 2008 में हारी थी.

ऐसे में सूर्या चाहेंगे कि वो धोनी और कोहली की परंपरा कायम रखें. कैनबरा के मानुका ओवल में 29 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला होगा. मुकाबला दोपहर 1.45 पर शुरू होगा.

2008 में भारतीय टीम ने एकमात्र टी20 महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में मेलबर्न में खेला था. तब भारतीय टीम को कंगारू टीम ने 9 विकेट से रौंदा था, इस तरह सीरीज भी जीती थी. इसके बाद ऑस्ट्रेल‍ियाई टीम कभी कोई सीरीज नहीं जीत पाई.

इसके बाद अगली सीरीज साल 2012 में हुई, जहां धोनी के नेतृत्व में यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर छूटी थी, तब स‍िडनी में भारतीय टीम को पहले मुकाबले में 31 रनों से हार मिली, वहीं दूसरे टी20 में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेल‍िया को 8 विकेट से हराकर सीरीज बराबर की थी.

Advertisement

2016 में तो भारतीय टीम ने गजब ही कर दिया था, तब भारतीय टीम ने इस सीरीज को 3-0 से हराकर सूपड़ा साफ कर दिया था. तब भारतीय टीम ने एड‍िलेड, मेलबर्न में लगातार दो मैच जीते, वहीं भारत ने आख‍िरी मुकाबला तो रोमांचक अंदाज में स‍िडनी में आखिरी बॉल पर 7 विकेट से जीता था. यह सीरीज भी तब भारतीय टीम ने धोनी की ही कप्तानी में खेली थी.

2016 में टी20 सीरीज जीतने वाली भारतीय टीम (Photo: Getty)

2018 में भारतीय टीम एक बार फिर ऑस्ट्रेल‍ियाई दौरे पर थी, तब दोनों के बीच टी20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर छूटी थी. मेलबर्न में हुआ एक मुकाबला बार‍िश की भेंट चढ़ गया था. इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान विराट कोहली ने संभाली थी. वहीं 2020 में एक बार फ‍िर किंग कोहली की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेल‍िया में टी20 सीरीज खेली थी, तब भी भारतीय टीम ने इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया था.

यानी एक बात तो तय है कि जो परंपरा बतौर कप्तान धोनी और कोहली के समय में टी20 सीरीज में कायम रही है, उसे आगे और कायम रखने की ज‍िम्मेदारी सूर्या के कंधों पर होगी.



ऑस्ट्रेल‍िया टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर.

Advertisement

भारत के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट (पहले 3 मैच), जेवियर बार्टलेट, माहली बियर्डमैन (तीसरे से पांचवें मैच तक), टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस (चौथे और पांचवें मैच), नाथन एलिस, जोश हेजलवुड (पहले दो मैच), ग्लेन मैक्सवेल (तीसरे से पांचवें मैच तक), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, तनवीर सांघा, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस.

---- समाप्त ----